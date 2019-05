Género y diversidad, los temas centrales en el inicio del festival “Puntos de Cultura”

Con un taller de género y diversidad destinado a jóvenes y adolescentes en el colegio Fe y Alegría del barrio Ongay comenzó ayer el Encuentro Regional de Puntos de Cultura y Diversidad que se extenderá hasta el sábado con talleres, capacitaciones, foros, muestras y presentaciones artísticas. Hoy las acciones vinculadas a la perspectiva de género tendrán lugar desde las 17 en el Museo Arqueológico y Antropológico Ex Casa Martínez (Fray José de la Quintana 971).

El Encuentro Regional de Puntos de Cultura y Diversidad es organizado por la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Programa Puntos de Cultura y desde el área de Diversidad y Relaciones con la Comunidad, en articulación con el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

Ayer en el taller de género y diversidad destinado a jóvenes y adolescentes del colegio Fe y Alegría del barrio Ongay se trabajó la naturalización de los roles de género en la sociedad a partir de dinámicas artísticas grupales, un recorrido histórico del lugar de las mujeres en la familia y en la cultura y la cronología de los derechos adquiridos.

Hoy las propuestas se desarrollarán en el Museo Arqueológico y Antropológico Ex Casa Martínez (Fray José de la Quintana 971), siempre con acceso libre y gratuito.

A las 17 se llevará adelante un “Taller de Tango y Folclore con perspectiva de género”.

En este espacio artístico, a cargo de Gustavo Baca, se abordarán las “máscaras-roles” naturalizados a la hora de ejecutar danzas tradicionales, conjunto de estereotipos femeninos y masculinos en función del trazado de fronteras sociales mantenidas, siempre tensas e inestables. A las 18.30 será el turno de la “Mesa de Mujeres y Artes Escénicas”. Se trata de una mesa con presencia de mujeres correntinas vinculadas a las artes escénicas: música, danza, teatro, etc., donde se debatirá el lugar que ocupan en el ámbito de la escena artística en la provincia y en la región. La mesa estará a cargo de Alicia Agüero, coordinadora del Area de Diversidad y Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Cultura de la Nación y formarán parte de la misma: Gicela Méndez Ribeiro, Fabiana Almeida, Araceli Aponte, Karina Rojas y Natalia Schejter.

Como cierre se realizará un “Festival de Mujeres” con la participación de grupos musicales liderados por mujeres donde actuó Vicky, la Princesita del Chamamé, Susy de Pompert y Gicela Méndez Ribeiro.