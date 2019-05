Zárate: “De Boca no me voy a ir”

Mauro Zárate, delantero de Boca, dijo ayer que no está en sus planes irse del club “xeneize” en el mercado de pases de invierno, tras ser consultado sobre esa posibilidad en caso de que llegue una oferta, en la previa de la final de la Copa de la Superliga ante Tigre.

“Yo de Boca no me voy a ir”, respondió Zárate en la conferencia de prensa, cuando se le mencionó que podría haber algún club del exterior interesado en el.

En cuanto a la final a jugarse el próximo domingo, el atacante señaló que “Tigre está haciendo un fútbol lindo y que le está dando buenos resultados, con un estilo de tocar y jugar por adentro. Tenemos que tener mucho cuidado”.

“No creo que sea correcto hablar de candidatos. Es una final y la va a ganar el que haga mejor las cosas”, analizó el ex jugador de Vélez.

Consultado sobre la presencia de Néstor Pitana para dirigir la final ante Tigre, un árbitro muy cuestionado por los hinchas boquenses desde hace años, Zárate eligió llevar el tema a los arbitrajes en general.

"En los últimos partidos, y también antes, siempre hablan de que nos favorecen a nosotros, pero no hablan cuando no nos favorecen, y eso molesta. Los penales son siempre los que no les dan a los rivales, y nunca hablan cuando es al revés”, expresó al respecto.