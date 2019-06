Docentes embistieron animal en la ruta

Directivos de la EFA “Peju Porá” de Perugorría denunciaron que docentes de ese establecimiento embistieron animales sueltos, en cercanías del cruce de la Ruta Nacional 12 y Provincial 24. “Cristian e Isabel tuvieron la suerte de estar vivos, pero no esperemos a que muera alguien”, advirtieron de manera pública desde la institución escolar.

Además plantearon: “Por este medio solicito a los intendentes de Goya y Carolina, al Priar, a la Policía y Vialidad Nacional y Provincial, tomar las decisiones correspondientes”.

Añaden que “sabemos que ante la presencia de animales en la ruta, que ponen en peligro vidas humanas, la Policía debe advertir hasta 2 veces a sus propietarios y si se repite la situación deberían encerrar los animales en corrales oficiales del Priar, sociedades rurales o corrales municipales.

Para recuperarlos, el dueño deberá pagar una multa muy significativa y si no lo hace y no retira esos animales en un tiempo prudencial, las autoridades dispondrán del destino de los mismos”, argumentaron.

Ante el siniestro vial donde se vieron implicados docentes, piden que las autoridades se ocupen del caso.