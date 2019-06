El torneo de selecciones más antiguo y difícil del mundo

En menos de una semana el continente vibrará con la Conmebol Copa América. Hay por lo menos cinco razones por las cuales no sólo es el torneo más antiguo de selecciones del mundo, sino también el más difícil de jugar y ganar.

La fase de grupos que dará inicio el viernes 14 dejará ver partidos de alto nivel y que serán potenciados por los equipos invitados como Qatar, campeón de la última Copa de Asia y Japón, el subcampeón. Duelos como el Argentina - Colombia, el Perú - Brasil, o el Chile - Uruguay, por mencionar algunos, harán que la primera ronda ponga a vibrar al continente.

El 50 por ciento de las selecciones participantes en la Copa América Brasil 2019 están ubicadas entre los 20 primeros lugares de la última clasificación de la Fifa. Brasil, tercero y Uruguay, séptimo, son los mejores equipos Sudamericanos en este ranking, lo que muestra el alto nivel de competitividad que tendrá el torneo. Argentina aparece en el puesto 11 y su primer rival en el torneo, Colombia, está 12. Sudamérica tiene grandes rivalidades reconocidas en todo el mundo. El Superclásico de las Américas como se conoce el duelo entre Brasil y Argentina, el Clásico del Río de la Plata, como es llamado el partido entre Uruguay y Argentina, además del clásico que supone el duelo entre Brasil vs. Uruguay, son algunos de los enfrentamientos más importantes del continente. Además, los cruces entre Colombia y Venezuela, conocido como el Clásico de la Frontera, o la rivalidad entre Ecuador y Perú, o el “Clásico del Pacífico”, como se conoce el Perú - Chile, son rivalidades que sin duda alguna despiertan la pasión de los aficionados.

De Sudamérica son muchos de los grandes futbolistas del mundo y la Copa se dará el lujo de contar con muchos ellos: Alisson Becker en Brasil, Lionel Messi y Sergio “Kun” Agüero en Argentina, Luis Suárez y Edison Cavani en Uruguay, James Rodríguez y Radamel Falcao García en Colombia, Arturo Vidal y Alexis Sánchez en Chile, no son sólo algunos de los jugadores más importantes en el fútbol mundial, sino que su presencia en Brasil es una gran carta de presentación que podría asegurar el espectáculo en el torneo. Por último, los aficionados sudamericanos se caracterizan por la pasión con la que viven el fútbol y sobre todo a la hora de apoyar a la selección de su país.