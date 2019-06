Con una fiesta rememorarán las décadas del 80 y 90

El 16 de junio se realizará en Paseo Hangar (por costanera Sur) la fiesta 80&90 Rock Pop que busca rememorar las mejores décadas con bandas en vivo y DJ. No es sólo una fiesta retro común, es temática y hace honor a los mejores géneros musicales de la época. La cita será a las 23 en Paseo Hangar ubicado en costanera Sur.

Las bandas que se encargarán de la música en vivo con repertorios colmados de grandes éxitos del rock & pop serán Musiquiatras y After Hours. Los Dj seleccionados para la noche serán Gustavo Galarza, DJ Vainilla con su repertorio noventonso y el gran bailable de Gastón Encinas.

La noche arrancará con la mejor música para escuchar y bailarla del místico DJ residente del bar Piccaso Gustavo Galarza, luego le seguirá la banda en escenario Musiquiatras. Una vez cerrando el show de Musiquitras comenzará a sonar la mejor música de los años 90 de la mano de DJ Vainilla, últimamente muy convocada en las fiestas under del rock en la ciudad.

Siguiendo con la grilla subirá la banda del showman Oly Mauriño After hours. El grupo viene tocando por muchos escenarios de la región, ovacionados totalmente por el público que los escucha.

La frutilla de la noche, para terminar bailando y disfrutando de los mejores recuerdos que nos atraviesan a través de la música, será Gaston Encina poniendo play a las canciones exactas para culminar el evento.