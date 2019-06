Chaco-Corrientes con demoras y servicio acotado

El paro dispuesto por la UTA a nivel provincial restringió ayer el servicio de colectivos Chaco-Corrientes, ya que sólo circularon los coches de la empresa Ataco Norte. El inicio de los recorridos se vio afectado por algunas demoras, ya que hubo al menos dos unidades atacadas a piedrazos.

El coche que llega habitualmente a las 5.15 demoró varios minutos más, justamente por la agresión y porque Ersa no funcionó durante toda la jornada.

Más allá de esto, alertados por la situación, no se advirtió una gran presencia de usuarios en la parada de la zona del puerto. Así, algunos eligieron no cruzar a la vecina provincia, mientras que otros decidieron hacerlo utilizando el servicio de remises interprovincial, cuya base funciona a pocos metros.