Beccacece: “Los jugadores se van a encantar con lo que hacemos”

El flamante entrenador de Independiente, Sebastián Beccacece, aseguró que los jugadores “se van a encantar” con sus métodos de trabajo, “porque el objetivo central es pasarla bien dentro del campo de juego”.

“Hay muchos futbolistas que cuando empiece a rodar la pelota se van a encantar con lo que hacemos, que es tratar de pasarla bien adentro de un campo de juego”, dijo el DT en declaraciones a diferentes medios de prensa.

“Antes de venir hice un análisis desde el juego, las características, el espacio, la infraestructura y muchas otras cosas, y creemos que es posible transmitir lo que sentimos con el grupo de futbolistas que está hoy acá”, añadió.

Respecto de las posibles incorporaciones, Beccacece admitió que habló con Lucas Menossi (Tigre), Alexis Mac Allister (Argentinos Juniors) y Emmanuel Gigliotti (en Toluca, del fútbol mexicano), y se ilusionó con concretarlas porque “tienen las condiciones para el proyecto”.

“Me reuní con Mac Allister y con Menossi, a los dos los vi muy interesados. Con Emmanuel no me reuní, pero hablé. Su entrenador lo pretende, el club no tiene intención de que salga, es difícil”, expresó el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en el seleccionado que participó del Mundial de Rusia.

El DT elogió a Pablo Pérez, “porque es un volante mixto, que tiene la esencia de ese jugador ida y vuelta”; y adelantó que Marcelo Gómez, ex DT de Godoy Cruz de Mendoza, se sumará a su equipo como entrenador de la Reserva.

“Si llega a un acuerdo con la institución, se va a sumar. Lo conocemos y creemos que puede ser de mucha utilidad para nuestro proyecto”, concluyó.