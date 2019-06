Día del Padre: pese al Ahora 12, estiman que habrá menos venta

La llegada del Día del Padre, que se conmemora este domingo, supone siempre para los comerciantes una oportunidad de mejorar las ventas, aunque no se compare en términos de movimiento comercial con la jornada destinada a agasajar a las madres. Si bien en este contexto inmediato el Gobierno nacional reflotó el programa Ahora 12 para compras minoristas en cuotas (con intereses), representantes del sector empresarial estiman que el impacto no será el deseado, incluso siendo que esta herramienta es la que más favoreció a los negocios durante los últimos años.

“Hay una gran expectativa porque el consumo está caído: en este momento el Ahora 12 puede dar un aliciente de mejora, pero no podemos avizorar lo que va a pasar”, comentó a El Litoral el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Cassiet. Por su parte, el titular de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, opinó en diálogo con Radio Dos que si bien “el interés bajo hace que la gente pueda acceder a productos grandes y con 12 cuotas, no es algo que se está dando rápido porque la gente viene desacomodada”.

En ese sentido, con respecto a la venta por el Día del Padre afirmó que “no nos va a salvar el mes ni el año”, por lo que “va a ser una venta muy cauta, con regalos muy cautos. Va a haber consumo, pero no va a ser explosivo”.

“El Ahora 12 es una herramienta que va a servir, la expectativa que tenemos es que motorice el consumo”, añadió Cassiet.