Tras una jornada tensa y de negociaciones, el gremio de colectiveros levantó el paro

Luego de un día y medio sin colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente llegó a un acuerdo con las empresas y decidió levantar la medida de fuerza que regía desde la medianoche del lunes. Durante toda la jornada hubo negociaciones y se dieron también momentos de mucha tensión (ver página 9), pero finalmente se firmó el acta.

De esta manera, cerca de las 17 comenzaron a salir las unidades de la empresa Ersa a realizar los recorridos habituales. El servicio empezó y se desarrolló hasta el fin de la jornada de manera acotada, aunque cubriendo todos los ramales dentro de la ciudad.

Al término de las negociaciones, desde la UTA comentaron que durante lo que quedaba de la jornada habría una cobertura de emergencia. A partir del primer servicio de hoy, se espera que las unidades circulen con normalidad, respetando la cantidad de coches y los horarios estipulados para un día hábil.

Hasta anoche, representantes de la UTA y del sector empresarial se encontraban en la Subsecretaría de Trabajo ajustando el acuerdo que finalmente suscribieron las partes. El Litoral tuvo acceso al documento, que establece el compromiso de las firmas de transporte a abonar el monto reclamado por los trabajadores. De esta manera, los choferes consiguieron el cumplimiento de lo que establece la escala nacional. Así, se espera que las empresas depositen lo adeudado mañana.

Asimismo, el compromiso señala el pago de viáticos y varios montos no remunerativos, pedidos que también eran gestionados hacía tiempo por parte de los trabajadores.

Durante la mañana, cuando los choferes se concentraron en la sede de una de las empresas, fueron varios los trabajadores que recibieron notificaciones de despidos y sanciones. Ante el alerta y malestar que generó, esta situación fue también incluida en el acuerdo final que se terminó de firmar anoche.

Al respecto, el documento expresa que las empresas se comprometen a dejar sin efecto los despidos y sanciones disciplinarias que se produjeron durante la medida de fuerza que duró cerca de 40 horas. En este mismo sentido, consignaron que los días no trabajados serán considerados como francos compensatorios o bien días de vacaciones adeudados.

Durante la jornada, al igual que el lunes, los usuarios se mostraron con incertidumbre sobre el avance de las negociaciones y el restablecimiento del servicio. Más allá de esto, a diferencia del primer día de huelga, las paradas estuvieron desiertas y se hizo evidente un tránsito más ágil por las calles céntricas.

El acuerdo firmado incluye a las empresas de la ciudad que brindan el servicio urbano de colectivos y también a los que ofrecen los recorridos de media y larga distancia. De esta manera, las prestaciones se darán hoy con total normalidad ya que el conflicto finalmente se destrabó.

Los trabajadores comenzarán a cobrar la escala nacional vigente desde el 1 de enero de este año, mientras que a nivel nacional siguen las negociaciones para un nuevo acuerdo. Rige en ese ámbito un período de conciliación obligatoria, durante el cual buscarán cerrar la paritaria 2019.

Este plazo vence dentro de algunos días y, de no haber acuerdo a nivel nacional, habrá que esperar la decisión de la UTA Corrientes en caso de un nuevo llamado a paro para todo el interior del país.