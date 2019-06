Argentina fue protagonista de cuatro de las últimas cinco finales

El seleccionado argentino fue protagonista de cuatro de las últimas cinco finales de Copa América, pero no levanta el trofeo desde la edición 1993 disputada en Ecuador.

La albiceleste es el segundo equipo más ganador del tradicional torneo sudamericano con 14 títulos, uno menos que Uruguay, pero en los últimos 30 años la historia fue esquiva.

La racha negativa en los partidos definitorios comenzó en 2004 en Perú. Luego de once años y cuatro ediciones sin llegar hasta el partido definitorio, el equipo nacional que conducía Marcelo Bielsa disputó una inédita final ante Brasil.

La selección nacional disputó esa edición con un plantel renovado luego de la decepción del Mundial de Corea y Japón de 2002 y llegó de gran forma a la final.

El equipo del “Loco” estuvo dos veces arriba en el marcador por los goles de Cristian González y César “Chelito” Delgado, éste último a tres minutos del final, pero Brasil se lo empató en el primer tiempo, y luego en tiempo adicionado.

En la definición por penales, convirtieron “Kily” González y Juan Pablo Sorín pero fallaron Andrés D’Alessandro y Gabriel Heinze y Brasil, de la mano de Adriano, obtuvo el título.

Esta final se repitió en la próxima edición de 2007 en Venezuela pero la definición fue más abultada y contundente ya que el seleccionado que dirigía Alfio Basile cayó por 3 a 0.

Aquella final fue una gran decepción por la ilusión que había generado el equipo con talentosos como Pablo Aimar, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Hernán Crespo y un joven Lionel Messi, quien con 20 años marcó dos goles en su debut en el torneo.

Luego de la frustrante eliminación en cuartos de final como local en 2011, Argentina volvió a los primeros planos en Chile 2015 bajo la conducción de Gerardo Martino.

La generación que venía de perder la dolorosa final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania tenía la oportunidad de alcanzar la gloria pero luego de un apretado partido ante el mejor Chile de la historia, la definición se estiró al alargue, y luego a los penales, donde el equipo del “Tata” perdió por 4-1 tras los fallos de Gonzalo Higuaín y Ever Banega y la definición de Alexis Sánchez para decretar el primer título de los trasandinos.

Un años después en la insólita Copa América de Estados Unidos en conmemoración por los cien años de la primera edición en Uruguay 1916, el equipo del Martino volvió a cruzarse con la “roja” en el partido definitorio y el desenlace fue el mismo, pero todavía más doloroso.

El conjunto nacional, dirigido por Jorge Sampaoli, fue superior al seleccionado chileno, pero el equipo de Juan Antonio Pizzi aguantó incluso con uno menos desde el primer tiempo (luego fue diez contra diez por la expulsión de Marcos Rojo) y en los penales fue más efectivo. Messi pateó por arriba del travesaño el primero, luego marcaron Javier Mascherano y Sergio Agüero pero Lucas Biglia erró y Chile volvió a festejar.

El golpe de la tercera final perdida en forma consecutiva fue letal para el seleccionado argentino y para su líder, Messi, quien luego del partido anunciaba su renuncia luego de cuatro intentos fallidos.

A lo largo de la historia de la Copa América, el seleccionado argentino perdió varias oportunidades de ganar el título, y otra de las definiciones históricas se dio en 1967 cuando el plantel encabezado por Alejandro “Jim Lópes” Galán estaba invicto, pero en la última fecha cayó con Uruguay por 1-0 con gol de Pedro Virgilio Rocha y el título se quedó en Montevideo.