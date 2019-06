Con un video, Casco quiere convencer al juez de que no golpeó a su ex pareja

El abogado Cristian Casco, quien permanece detenido acusado de propinarle una brutal golpiza a su ex pareja la letrada Gisela Dezorzi, presentó un video a la Justicia. La filmación fue reproducida. Se trata de una escena donde se ve a los entonces novios discutir en la puerta del domicilio de la víctima.

El doctor Pablo Fleitas, que representa a Dezorzi, informó que se trata de un material fílmico que no corresponde a la fecha en la que se produjo el violento ataque. “El video dura cuatro minutos. En definitiva estamos seguros de que corresponde a otro hecho violento que tuvo la pareja, no el de ese día, de la golpiza”.

“Ni bien culminó la audiencia solicitamos que se haga un allanamiento a la Comisaría Primera donde Casco permanece preso. Al pedido adjuntamos la transcripción de unos mensajes de Whatsapp que el acusado envió a Dezorzi. También hay comprobante de llamadas perdidas. Se trata del intento de mantener contacto con ella estando preso. Sabíamos que tenía el celular en la comisaría.

Queríamos que se secuestre su celular para ver la veracidad de la fecha del video. Ese pedido de allanamiento nunca se resolvió”.

Casco, quien permanece detenido acusado de los delitos de violación de domicilio e intento de femicidio, solicitó realizar una ampliatoria de su declaración y se declaró inocente.

“Dezorzi está muy afligida con esta situación. Siente que no la están cuidando”.

Cabe recordar que la causa estaba caratulada como supuestas lesiones graves mediando violencia de género. La mujer fue atacada el pasado 2 de marzo cuando llegaba a su domicilio. Sufrió traumatismos en la cabeza, en distintas partes del cuerpo y, quizás lo más grave, la fractura de dos costillas. Tres días antes de ser atacada, Dezorzi había decidido poner fin a la relación sentimental con Casco debido a que ya se había suscitado una serie de episodios de violencia y celos.

De acuerdo al testimonio de Dezorzi, el día del ataque Casco la siguió con su camioneta y cuando ella llegó a su domicilio, la tomó del pelo y la arrojó al suelo. Allí se le subió encima para darle golpes de puño en la cara y todo el cuerpo.

Cristian Casco, que trabajaba como secretario del Concejo Deliberante de Colonia Carolina, está alojado en una celda de la Comisaría Primera.