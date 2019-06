Choferes de colectivo despejaron dudas del pago tras llevar sus planteos a las empresas

Tras el malestar generalizado que provocaron las dudas iniciales sobre los diversos montos depositados a los trabajadores del servicio de transporte público de pasajeros, por reajuste en diferentes conceptos, los choferes se reunieron ayer en la sede gremial de la UTA. Tras el encuentro y ante las cifras tan disímiles, concurrieron a la empresa Ersa y, luego de cotejar los números, despejaron las dudas, según pudo saber El Litoral.

Además, en la Subsecretaría de Trabajo se llevó a cabo ayer un encuentro con referentes de los servicios de transporte de media y larga distancia, quienes reclamaban irregularidades en la prestación del servicio y salarios adeudados.

Como consecuencia de los incidentes que se produjeron el martes entre los choferes y la Policía, en medio de un paro de casi 36 horas, la empresa acordó con la UTA el reconocimiento de la escala nacional y el pago de las diferencias de los haberes liquidados durante el 2018 y 2019 en cuotas.

En este marco y ante el malestar generalizado de los choferes por las dudas sobre los montos depositados el jueves por la empresa, promediando las 9 de ayer llegaron a la sede gremial algunos delegados a fin de cotejar las cifras de los depósitos. Mientras el cónclave se desarrollaba a puertas cerradas, El Litoral pudo dialogar con el secretario adjunto de la UTA, Omar Correa, quien comentó que los números estaban siendo analizados y que todavía no tomaron decisión alguna sobre las acciones a seguir.

Y como si la situación ya no fuera complicada por la falta del cumplimiento de las escalas nacionales en materia de salarios, choferes de media y larga distancia concurrieron ayer a la Subsecretaría de Trabajo acompañados por los referentes de la UTA para solicitar que se respeten las habilitaciones de los choferes en cuanto a los tipos de servicios. “A partir de las 11 nos reuniremos en Trabajo para resolver algunas cuestiones laborales que padece el sector, ya que en reiteradas ocasiones los trabajadores de larga distancia son reubicados y deben cumplir con el servicio urbano y viceversa, entre otras cuestiones”, había anticipado a El Litoral Correa.

Y pasadas las 10, mientras un grupo se preparaba para asistir a la sede del organismo provincial, otro hacía lo mismo, pero con destino a la empresa. Promediando la tarde, este diario consultó a los trabajadores sobre el respeto del acuerdo y las cifras, y desde el sector manifestaron que “esta mañana (por ayer) fuimos hasta Ersa, donde nos dieron los registros, y cotejándolos con el acuerdo, evidenciamos que algunos compañeros estaban confundidos en cuanto a los montos que se iban a percibir, y si bien en principio la situación nos generó mucho malestar y no entendimos qué conceptos se efectivizaron, con registro en mano pudimos observar que los mismos estaban correctos”. “A fin de mes vamos a poder ver el gran logro que obtuvimos con la medida de fuerza del lunes y martes”, acotaron.

En este contexto vale recordar que el acuerdo que se alcanzó tras los incidentes que se produjeron entre la Policía, los trabajadores y vecinos del barrio Patono, donde se ubica la empresa Ersa, de acuerdo a fuentes extraoficiales, establecía el monto correspondiente a la antigüedad, más los $2.500 de escala nacional a cuenta de las paritarias 2019 y diferencias de viáticos que habían quedado pendientes.

Sin embargo, todavía quedan por saldar deudas salariales equivalentes a la equiparación de la escala nacional, de algunos meses del 2018 y 2019, las cuales serán analizadas dentro de 10 o 15 días en un nuevo encuentro.

Por otra parte, tras el cónclave que se realizó en Trabajo con los choferes de media y larga distancia, donde se iban a dirimir cuestiones salariales, los referentes gremiales volvieron a apagar sus teléfonos, por lo que al cierre de la edición se carecía de mayores detalles de los resultados de la reunión.

Policías

Tras los incidentes entre la efectivos policiales y manifestantes que se produjeron el martes en la empresa y que terminaron con varios heridos, circularon audios en los que se convocaba a los choferes a no permitir que los agentes aborden las unidades de manera gratuita, establecido por normativas, y que generó posiciones encontradas en las redes sociales.

En este contexto, tras un comunicado de una de las firmas en el que se advierte que habrá sanción para el chofer que lleve a cabo esta acción, desde el sector señalaron ayer a El Litoral que “los efectivos policiales tienen un derecho adquirido, y sin considerar los incidentes, pudieron viajar sin problemas”.