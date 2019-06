Meixner: “Todos estamos en carrera”

El diputado provincial, Ernesto “Tito” Meixner, aclaró ayer que “todos los peronistas estamos en carrera de cara a las primarias”. Lo dijo para ratificar que no se baja de la puja por una precandidatura a legislador nacional, aunque se calificó como un hombre de consenso y diálogo.

“A mí nadie me baja instrucciones, esos tiempos ya terminaron. Sólo recibía instrucciones de Juan Domingo Perón”, aseguró a El Litoral el diputado nacional.

Meixner explicó que “son muchos los dirigentes correntinos que quieren medir fuerzas en las primarias y eso es muy sano, pues así se evita la dedocracia”.

“De todos modos siempre estamos abiertos al diálogo y al consenso, aún hay tiempo para esto, inclusive, se puede resolver minutos antes del sábado”, agregó.

“Lo sucedido en Santa Fe con Perotti (triunfo de un peronismo unido) marca un camino. Hay que estar atentos. Es momento de dialogar y encontrar la mejor alternativa”, aseguró. “Aún no está claro si el camino es una lista de consenso o una competencia interna. A mi entender, las Paso solucionan muchas cosas”, concluyó.

Encuentro regional

Se realizó en Mantilla un encuentro regional de intendentes, viceintendentes, concejales, autoridades partidarias y referentes territoriales del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria.

“Comenzamos a organizar equipos, tareas y acciones para llevar a cada rincón de la provincia el mensaje de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y del Frente de Todos para las Paso del 11 de agosto y la elección general del 27 de octubre. Estamos comprometidos con un proyecto que le devuelva trabajo, salarios dignos, derechos, progreso y esperanza a cada familia”, publicó en su cuenta de Facebook el diputado César Acevedo.