Servicios municipales por el feriado del Día de la Bandera

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Corrientes informa que este jueves 20 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, recordando el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, no se prestará el servicio de recolección de residuos en la Ciudad.

En tal sentido, desde la dependencia comunal se solicita a los vecinos la máxima colaboración para que no saquen este día la basura domiciliaria a la vía pública, contribuyendo de esta manera con la higiene y el ambiente.

Este jueves tampoco funcionarán la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) y el Centro Emisor de Licencias de Conducir, mientras que las oficinas administrativas no atenderán al público.

En cambio está asegurada la atención en la Dirección General de Defunciones, con una guardia que funcionará de 7 a 18 en la oficina ubicada en 25 de Mayo 1132, exclusivamente para trámites de sepelio y traslados a los cementerios San Juan Bautista y San Isidro, que brindarán servicios de inhumación en ambas jornadas, de 7 a 19; mientras que Tránsito y Guardia Urbana trabajará con personal de fines de semana y feriados, al igual que las ambulancias del sistema de Emergencias.

En tanto que el Tribunal de Faltas diligenciará en ambos días sólo trámites relacionados con secuestros preventivos, en el horario de 8 a 14. Otro tanto sucederá con la Caja Municipal de Préstamos, que atenderá de 8 a 17 exclusivamente para el cobro de multas y pago de secuestros.