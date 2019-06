Latinoamérica acumula tres años de caída en construcción de hoteles

En los primeros tres meses del año, en América Latina se registró una caída del 8% en el número de hoteles en construcción, entrando en el tercer año de "declive" tras el pico del 2015-2016, según el informe de los analistas de Lodging Econometrics (LE) publicado por la edición Latinoamericana de Hosteltur. En total hay 717 proyectos hoteleros de construcción que suman 123.804 habitaciones y el 50% se concentra en México y Brasil.

Los hoteles que actualmente están en construcción son 329 que suman 57.735 habitaciones; los que están programados para comenzar a construirse en los próximos 12 meses son 207 (34.712) y en etapa de planificación hay 181, con 31.357 habitaciones.

Distribución de proyectos

El estudio de LE detalla que entre enero y marzo se abrieron en América Latina 5.405 habitaciones distribuidas en 29 hoteles y la previsión para el resto del año es 126 nuevos proyectos (19.687 habitaciones) y que para 2020 se aumente a 176 proyectos (28.698).

Actualmente dos países concentran el 50% de los proyectos hoteleros y las principales marcas hoteleras son Ibis, Holiday Inn Express y Hampton by Hilton.

En México hay 205 proyectos de hoteles, que suman 34.426 cuartos y en Brasil -país con el que concentran el 50%- hay 161 proyectos (26.877). El país sudamericano tuvo su punto máximo el primer trimestre de 2015 cuanto contaba con 453 proyectos (79.431 cuartos) muchos de los cuales que se preparaban para los Juegos Olímpicos.

Colombia es el tercer país con más proyectos: 46 y 7.727 habitaciones; luego Perú que tiene la misma cantidad pero menos habitaciones (6.351) y en quinto lugar aparece República Dominicana, "que está en su punto más alto" con 34 proyectos y 11.226 habitaciones, un aumento del 48% en proyectos.

Ciudades

Si se analiza por ciudades Lima (Perú) está primera con 32 proyectos y 4.889 habitaciones; en segundo lugar se ubica Ciudad de México con 25 proyectos (4.309 habitaciones); Cancún, 19 proyectos y 6.379 habitaciones; Sao Paulo, 17 proyectos hoteleros con 2.864 habitaciones; y Cartagena, con 15 proyectos y 2.797 cuartos.

Cadenas y marcas

Franquicias de cuatro cadenas hoteleras tienen el 48% de los proyectos: hay 112 que corresponden a Accor Hotels, un total de 15.231 habitaciones; Marriott Internacional aparece con 102 hoteles y 16.356 habitaciones; Hilton Worldwide con un récord de 80 proyectos y 11.904 habitaciones y de InterContinental Hotels Group (IHG) son 52 proyectos y 6.525 habitaciones.

En cuanto las marcas Ibis (de AccorHotels) aparece primera con 73 hoteles y 9.408 habitaciones; Holiday Inn Express (IHG) la sigue con 20 proyectos (2.403 cuartos); Hampton by Hilton (Hilton) tiene la misma cantidad pero menos habitaciones (2.368) y Hilton Garden Inn con 19 proyectos y 2.763 habitaciones.

El informe de LE agrega que estas marcas son seguidas por Fairfield Inn by Marriott 15 proyectos y 2.285 habitaciones) y Residence Inn by Marriott con 10 proyectos que en conjunto llegan a 1.442 habitaciones.

AVIACION

Turbulencias en vuelo Lima-Buenos Aires provocan heridos leves

Varios pasajeros sufrieron heridas leves por las fuertes turbulencias registradas en un vuelo de la compañía Avianca que cubría la ruta entre Lima y Buenos Aires, informaron este viernes fuentes de la aerolínea. El suceso tuvo lugar en madrugada local, cuando el avión, un Airbus 330, atravesó una zona de turbulencias en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina.

"Se experimentó una turbulencia muy, pero muy severa, que uno pensó que estábamos atravesando la cordillera... pero inmediatamente el avión subió y descendió muchísimo, 200 o 300 metros, y eso ocurrió en tres oportunidades", dijo al canal TN Stella Cuevas, una médica que iba en el vuelo.

Según Cuevas, el viaje estaba siendo perfecto e incluso "todo el mundo" iba durmiendo hasta que se produjeron las turbulencias. "Después de ese ascenso y descenso, siguió un poquito la turbulencia, pero inmediatamente pidieron médicos. Estábamos con mi marido, juntos, éramos los dos únicos que estábamos", señaló, para añadir que "fue una experiencia horrible".

"La tripulación se portó muy bien, serenando a la gente, porque obviamente se entra en pánico. El tema es que no tienes guantes, nada... y fabricamos unas bolsitas que nos pusimos en las manos", detalló. "Todos los pasajeros sufrieron, los que estoy hablando, que fueron aproximadamente quince, latigazos, el síndrome del latigazo", agregó.

Fuentes de Avianca aseguraron a la agencia estatal argentina de noticias Télam que durante los hechos se actuó "siguiendo los protocolos establecidos" y la tripulación continuó con el vuelo hasta el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, donde el avión aterrizó sin problemas.

La tripulación y los pasajeros, detallaron, están en buen estado, aunque cinco de ellos presentaron "dolencias menores". "Estos eventos climáticos son comunes en la ruta, por lo que nuestras tripulaciones están preparadas para manejarlas", resaltaron.