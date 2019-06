Joe Guy: el “longrider” y domador australiano que llegó a orillas del Paraná

Por Med. Veterinaria

Magalí Machado Feris

Joe Guy es un longrider y cowboy australiano que se encuentra en Corrientes con su caballo “Senior”, un ejemplar que fue rescatado de las jineteadas en provincia de Buenos Aires.

El principal objetivo de este domador, es recuperar caballos que no pueden ser montados. Su técnica se basa en ganar la confianza del animal sin el uso de la violencia, permitiendo que este responda por respeto y no por miedo, utilizando tres pilares fundamentales: paciencia, porque son seres de hábitos; observación y dedicación.

Con esta confianza lograda, donde se establece un vínculo, el caballo empieza a ganar “voluntad” y es cuando se inicia la “doma” propiamente dicha. Hay que ser gradual y cuidadoso pero actuar con firmeza. “Todos necesitamos un 'líder' a quien responder”, acotó.

Ningún caballo es imposible para Joe, su desafío es encontrar los “más difíciles”. Una vez que logra la meta establecida, continúa su camino, sin marcha atrás, hacia nuevos horizontes. Ya lleva recorridos más de 29.000 km por cinco países: Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Argentina. Pero no se detiene: quiere llegar a 20.

El idioma no es un impedimento, se hace entender, y, con una simpleza naturalizada, nos cuenta: “Busco los peores caballos que pueda encontrar, los agarro y arreglo (generalmente en 7 días) y luego empiezo andar”, explicó este “psicólogo” de caballos. “No me gusta retroceder el camino propuesto, siempre hacia adelante. Compongo y canto canciones, escribí dos libros y viajo por el mundo, soy un aventurero”.

Asimismo, hace hincapié en que lo más importante es el animal: “Si mi montado está bien, yo también”, señaló. A su vez agregó: “Un caballo que patea o muerde, tiene su problema en otro lado, todo está en la mente”.

Mientras relata apasionadamente su experiencia cosechada sobre tantos pelajes, “Senior” controla cada movimiento de su mentor. Para Joe, él está listo y es momento de despedirse. Suena imposible pensar que ese vínculo, que ya lleva un año de travesías, se diluya, pero “todos merecen una oportunidad” y, en algún lugar, otro, seguramente, lo está esperando.