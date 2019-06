Transporte escolar: solicitan controles por la proliferación de remises truchos

A pocos días del inicio del receso de invierno y tras los anuncios de la Comuna de la implementación del programa “Entornos escolares seguros”, desde la Asociación de Transporte Escolar local denuncian la proliferación de remises truchos que realizan el mismo servicio de manera desleal. Sostienen que no están habilitados para la actividad y tampoco son controlados por las autoridades correspondientes.

Dado el pronto inicio de las vacaciones de julio y tras algunas intervenciones anunciadas por la Comuna en materia de controles, El Litoral consultó a Pedro Abas, referente de la Asociación de Transporte Escolar local sobre las acciones de contralor que se llevan adelante y dijo que “los inspectores están presentes, sucede que no siempre pueden con todo. Controlan el tránsito, pero resta que se pongan firmes con la cantidad de remises truchos que brindan el mismo servicio que nosotros. Ellos no están habilitados para esta actividad y todos los días pasan por delante nuestro sin problemas, y cuando preguntamos nos dicen que son familiares”.

“No es nuestro trabajo tener que estar controlando, pero es llamativo que un tío venga a buscar a cuatro o cinco chicos y nadie le dice nada”, agregó.

Mientras que en cuanto a mejoras en materia de tránsito, dado los anuncios de programas difundidos por la Comuna a comienzo de año dijo que “en comparación con el año pasado no hubo cambios a pesar de la delimitación de los espacios que realizaron para nuestros coches”.

“Estacionan donde quieren, muchos padres no respetan nuestros lugares y todos los días es una lucha constante”.

En cuanto a la implementación del programa “Entornos escolares seguros” anunciado por la Municipalidad “nosotros no observamos ningún cambio más allá de las pintadas que hicieron en la calzada y que si no llegamos temprano, no son respetadas”. Y en este aspecto, vale considerar que el esquema de trabajo implica horarios diferenciales, traslados de estacionamiento medido para evitar los sectores de aparcamiento de los padres que rigen actualmente, complicando seriamente el tránsito en el casco céntrico, dado las estrechas calzadas y por lo cual los autos cuentan con una sola mano para circular