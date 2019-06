Triunfo de Capri que se ilusiona con la clasificación

En el cierre de la décimo tercera fecha del Torneo Regional del Nordeste de rugby, Capri logró ayer una importante victoria como local, al superar a Sixty por 21 a 16 gracias a la contundencia que mostró en el primer tiempo y la defensa que exhibió en el segundo.

Este resultado, dejó al equipo misionero en zona de clasificación y definirá la próxima semana su pasaje a los cuartos de final en un mano a mano frente a Aguará en la capital formoseña.

La victoria de Capri se dividió en dos capítulos. El primero lo tuvo como gran protagonista, manejando el partido y marcando una gran diferencia en las formaciones, sobre todo las fijas, para llevarse por delante a Sixty y comenzar a facturar en el ingoal rival.

A los 11 llegó el primer try del local, que se inició con un ataque profundo del centro Germán Rosillo, y luego de un par de fases con los delanteros, el segunda línea Martín Halty terminó con una gran jugada para apoyar la pelota y romper la paridad.

El Azurro se hizo dueño del partido. El pack local sometió al chaqueño en cada formación y a los 21 llegó el try penal luego de un scrum cinco, que puso al dueño de casa 14-0 arriba.

El buen manejo de manos y un ataque profundo fueron los medios que utilizó Capri para volver a lastimar en el ingoal chaqueño.

Nuevamente el scrum fue la vía para marcar, cuando a los 35 el pack local hizo sentir su peso y el octavo Franco Cecconi apoyó el tercer try local, que con la posterior conversión de Sebastián Falero dejó el marcador 21 a 0.

Sobre el final de la etapa, Sixty llegó al try luego de un scrum ganado en cinco yardas, que le permitió apoyar a García para cerrar el parcial 21-7 con la posterior conversión de Pineda.

El segundo capítulo se vio en el complemento donde la visita asumió el protagonismo y comenzó a presionar en campo rival. Pero, más allá de esa insistencia solamente logró sumar con el pie de Pineda, que marcó penales a los 13, 33 y 40 minutos.

Porque Capri volvió a mostrar una defensa muy sólida, que logró recuperar varias pelotas y aguantó muy bien la ventaja, para cerrar el partido en 21-16 a su favor.