Alfaro quiere a Salvio y a Hurtado para ir a la gira por EE. UU. y México

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, quiere contar con Eduardo Salvio, quien llega a préstamo por un año del Benfica de Portugal, y con el atacante venezolano Jan Hurtado de Gimnasia de La Plata, por quien están muy adelantadas las gestiones para que arribe antes del fin de semana venidero, para la gira del equipo xeneize por Estados Unidos y México, a partir del próximo lunes.

Salvio, volante de 28 años que integró el plantel del seleccionado argentino en el Mundial 2018 en Rusia, está en Portugal realizando trámites personales y volverá al país para firmar los papeles de un contrato arreglado de palabra con el presidente Daniel Angelici.

Sólo falta que ambas entidades lleguen a un acuerdo del monto de la compra y de la opción, pero que no será un inconveniente para la operación, ya que el jugador no era titular en el club portugués y tiene toda la intención de quedarse en Argentina.

En el caso del venezolano Hurtado, delantero de 19 años, están negociando para comprar el 50 por ciento del pase y habría un jugador como parte de pago para cerrar el traspaso, por lo que se estima que el acuerdo se dará en el próximo fin de semana.

Hurtado jugó la última temporada en Gimnasia y Esgrima La Plata.

El otro refuerzo que sigue gestionando el director deportivo Nicolás Burdisso es el volante Maximiliano Meza, quien pertenece a los Rayados de Monterrey de México y que tiene una clausula de salida de 18 millones de dólares.

“Tenemos hecho el diagnóstico de lo que necesitamos en el mercado de pases. Estamos trabajando con las necesidades del equipo, porque corremos con la desventaja que en Europa el libro de pases cierra el 31 de agosto en plena competencia nuestra”, declaró ayer Alfaro en el sitio oficial del club.

El entrenador añadió que “aparte jugamos por la Copa Libertadores contra un rival (Atlético Paranaense) que está compitiendo y nosotros vamos a venir de un parate oficial de un mes y medio; por eso, tenemos que tomar los recaudos para llegar bien”.

Boca se entrenó ayer en doble turno en el centro de Entrenamientos de Ezeiza, donde el delantero Darío Benedetto otra vez lo hizo en forma diferenciada, al tiempo que se realizó estudios por el fuerte dolor que tiene en la cadera producto de un golpe el miércoles pasado en el gimnasio. En principio el diagnóstico indicó que no tenía lesión.

El arquero Esteban Andrada, quien se sufrió una lesión en la rodilla derecha mientras se entrenaba con el seleccionado argentino en la Copa América de Brasil, realizó ayer ejercicios en el gimnasio y kinesiología, por lo que se espera que pueda estar con el resto del plantel para la gira de la semana próxima.

Boca volverá a practicar hoy en doble turno en Ezeiza y trabajará en ese lugar hasta el sábado 29 de este mes, para viajar al exterior el domingo 30.

Por otra parte, hoy desde las 18.30 se hará un homenaje a Rubén Suñé, ídolo de la década del setenta, fallecido el jueves pasado. El acto será en el hall central del club, donde está su estatua. Estarán presentes directivos y ex compañeros.