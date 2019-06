El novillito y el ternero corren por detrás de su valor promedio

Por Ignacio Iriarte – Analista ganadero

Los feriados y las intensas lluvias hacen reaccionar al mercado, que viene de varios meses de estabilidad en los valores. Lentamente va apareciendo la oferta de hacienda liviana de feedlot, aunque un escalón 10 por ciento inferior al año pasado, porque el encierre ha caído en esa proporción.

El consumo sigue débil: con esta disponibilidad de carne (50 a 52 kilos por persona), hace unos años los precios hubieran volado. Hoy la población tiene menos ingresos, y una oferta alternativa abundante (60 kilos de pollo y cerdos sumados por persona) y económica. En cuanto a la exportación, la superdemanda de China, que hoy compra uno de cada seis kilos de carne vacuna que se producen en la Argentina, está siendo bien abastecida por vacas, cuya oferta estacionalmente todavía es alta. Además de bien provista por novillos, cuyos cortes ahora también se están exportando al gigante asiático.

Las perspectivas del mercado internacional son muy buenas, y todo indica que en los próximos meses y años la exportación le seguirá sacando importantes volúmenes al mercado doméstico.

Precio

El valor del novillito durante mayo resulta seis por ciento inferior (en términos reales) al promedio histórico 2005/18. El valor máximo de la serie se da en marzo del 2011, con un novillito a 96 pesos por kilo a plata de hoy; mientras que el mínimo se da en noviembre del 2008, en plena liquidación, con 42 pesos por kilo. En el período de liquidación 2007/09, el valor del novillito se ubicó entre 53 y 59 pesos por kilo, siempre a plata de hoy, mientras que en la fase de retención 2010/12 su valor fue entre 80 y 96 pesos por kilo.

En cuanto al ternero de invernada (de 180 kilos), el valor actual en términos reales se ubica 14 por ciento por debajo del promedio histórico, con un máximo en octubre de 2010, en 130 pesos por kilo (siempre a plata de hoy,) y un mínimo de 47 pesos por kilo en diciembre de 2008. En el período de liquidación 2007/09, el precio del ternero se ubicó entre 54 y 59 pesos, y en la fase de retención (2010/12) osciló entre 90 y 120 pesos por kilo, siempre a valores de hoy.

Novillos

En los últimos siete meses, la faena de machos (terneros, novillitos y novillos) cayó seis por ciento con respecto al mismo período de 2017/18. Si bien no sabemos la composición actual de la oferta de machos, por los recientes cambios en la clasificación oficial del ganado, puede asegurarse que dentro de la misma se registra una pronunciada caída interanual de la categoría terneros machos; es decir, la caída actual en la faena de machos no se puede adjudicar a que hemos matado en forma anticipada muchos terneros en los meses previos.

Esta reducción en la faena de machos se acentúa (misteriosamente) en los últimos tres meses, cuando la matanza de terneros, novillitos y novillos cae 15 por ciento con respecto a marzo-mayo de 2018. Si nacieron y se destetaron, y no los matamos como terneros, ¿dónde están los novillos?, ¿tan importante es el proceso de recría actual?, ¿hay retención de machos y liquidación de vacas al mismo tiempo?