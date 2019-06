La UCR busca consolidarse como el partido con más votos

Mariana Blanco

@MaryanaBlanco

Quizás porque no estuvo en los cuartos oscuros la histórica boleta Nº 2, la del PJ. Quizás porque el radicalismo inició hace dos elecciones una tendencia que se apronta a consolidar, el domingo la UCR fue, por segundo comicio provincial consecutivo, el partido con más votos.

A nivel provincial en las categorías senador y diputado cosechó más de 91 mil sufragios. El sello de Alem e Yrigoyen logró el 17 por ciento del total de los votos, entre los que participaron de la contienda electoral. Si bien no se trató de un aumento porque en 2017 habían superado las 95 mil adhesiones en estas categorías, (por el contrario, hubo una baja de 4 mil voluntades en relación con esas generales), esto permitió trazar una nueva tendencia: la UCR volvió a ser el sello con más votos de la provincia.

Si bien en términos absolutos hubo una baja, vale señalar que en porcentajes alcanzó una cifra superior. En las elecciones a Gobernador y legisladores provinciales, obtuvo el 15 por ciento del total de los sellos en competencia.

Sin embargo, si se relaciona con otra elección de medio turno, las legislativas 2015, a nivel provincial, el radicalismo fue la segunda fuerza más votada, luego del PJ. También con un 17 por ciento del total y más de 92 mil sufragios.

Por lo tanto, no es posible señalar a ciencia cierta que la UCR haya ampliado su caudal electoral en términos absolutos en estos últimos seis años. Sí, que logró mantenerlo y que gran parte de su permanencia en el podio, es por la caída del principal competidor, el PJ.

En estas legislativas el justicialismo no participó con sello ni con emblema propio por mandato del Consejo Provincial del Partido. Una definición que bordeó el fraticidio político con internas aún por resolver.

En octubre de 2017 cuando el radical Gustavo Valdés se alzó como Gobernador, la principal fuerza opositora había obtenido más de 94 mil votos en la categoría senador. Entonces, la lista legislativa era traccionada por el peronista Carlos Mauricio “Camau” Espínola, postulante al máximo cargo ejecutivo. En porcentaje, rozó el 15 por ciento.

En julio de 2015, también comicios legislativos provinciales, el PJ superó los 100 mil votos y encabezó el podio que representó casi el 19 por ciento de los sufragios. Esto demuestra una reducción en la tendencia de votos.

El partido que más creció este domingo fue el de la Victoria (del FPV), con el 11 por ciento, es decir, más de 63 mil sufragios. En él decantó gran parte del voto peronista y progresista que quedó huérfano de sello.