Rogelio Benítez pide que renuncie la actual conducción del peronismo

El dirigente de Corazón Peronista, Rogelio Benítez, lanzó ayer: “Esta conducción que viene de derrota en derrota tendría que renunciar”.

Apuntó al “presidente del Congreso, Fabián Ríos, al presidente del Consejo provincial Gerardo Bassi y los 14 dirigentes que autoproscribieron al PJ”.

“Quienes proscribieron el partido es la dirigencia actual. Buscaron la reelección y la sucesión de cargos”, criticó en los estudios de radio Sudamericana.

“El peronismo necesitaba la grandeza, los dirigentes fuimos humillados por la dirigencia actual. Jamás un juez trató la cuestión de fondo”, se quejó.

Contó que mantuvo una reunión con Fabián Ríos: “No sólo mintió, sino que me faltó el respeto”.

“Como si nada nos convocan ahora estos señores que llevaron a la proscripción al partido. A la gente del interior también le mintieron, no le dieron opción para que puedan elegir”, prosiguió.

“El partido fue autoproscripto por esta conducción; esta derrota no fue del peronismo, no estuvo presente el partido Justicialista”, siguió.

“Soy enemigo de la intervención, pero le hemos pedido a las autoridades máximas que procedan, a Gioja, al Consejo nacional, el pasado 28 de mayo. En las Paso se van a definir los candidatos”, concluyó