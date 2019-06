Valdés dialogó sobre la integración económica con el presidente del Brasil

El gobernador Gustavo Valdés dialogó ayer con el presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro, en el marco de la visita de Estado que realizó el mandatario brasileño. Valdés participó del agasajo que Mauricio Macri brindó al presidente del Brasil y a la primera dama brasileña, Michelle Bolsonaro.

Durante un almuerzo y brindis en el Museo de Casa Rosada, Valdés le planteó a Bolsonaro: “La integración económica, social y cultural entre nuestras ciudades fronterizas”.

Desde Buenos Aires, a través de su cuenta de Twitter, el Gobernador informó que “la integración económica, social y cultural entre nuestras ciudades fronterizas fue el tema sobre el que dialogamos con el presidente del Brasil, en el almuerzo en su honor ofrecido hoy en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada”.

“Además, junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, ratificamos el compromiso de los argentinos en profundizar los intercambios entre nuestros pueblos hermanos, con un rico pasado, un gran presente y un mejor futuro en común”, agregó.

Con esta visita, la Argentina y Brasil acordaron trabajar para fortalecer las relaciones bilaterales y la democracia en la región, como así también anunciaron que en breve se concretaría la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, con el fin de lograr la inserción global de ambos países.

Por medio de una Declaración conjunta de los presidentes Macri y Bolsonaro, ambos consolidaron hoy los vínculos entre la Argentina y Brasil y ratificaron el compromiso de combatir el crimen organizado, las mafias y la corrupción, defender las políticas de derechos humanos y la democracia en la región y de elevar los niveles de integración bilateral en materia energética para potenciar las oportunidades de desarrollo de ambos países, entre otros puntos en común.

Tras la recepción protocolar en la Casa Rosada, Macri y Bolsonaro brindaron una Declaración conjunta que se transmitió en vivo, en la que el Jefe de Estado argentino dijo que “esta visita, como la que yo hice a Brasilia hace unos meses atrás, ratifican el nivel de importancia que le asignamos a esta relación”.

Macri dio la bienvenida al mandatario brasileño, a las 11, en la explanada de acceso sobre avenida Rivadavia, donde una guardia militar le rindió honores. Previamente, antes de llegar al palacio gubernamental, Bolsonaro depositó una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General José de San Martín, ubicado en la plaza homónima, en el barrio de Retiro.

Luego de la foto oficial en el Salón Blanco, los mandatarios mantuvieron una reunión en el despacho presidencial de la que participaron también por Argentina, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el canciller Jorge Faurie, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

Posteriormente, en la Galería de los Vitrales se realizó la ceremonia de saludo de comitivas, tras lo cual tuvo lugar una reunión ampliada de delegaciones con la participación de ministros y secretarios de Estado de ambos países en el Salón Eva Perón.

Pasadas las 12, los presidentes brindaron una declaración a la prensa en el Salón Blanco, en la que Macri dijo que “ambos ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad, y seguiremos haciendo todo lo posible, desde acá, para ayudar a que se restablezca la democracia en Venezuela”. Agregó que ambos gobiernos “creemos y sentimos que es el camino hacia el futuro para, no sólo Venezuela, sino toda la región: fortalecer nuestras instituciones, nuestros sistemas democráticos”.

En tanto, el presidente Bolsonaro remarcó que “toda América del Sur está preocupada en que no tengamos nuevas Venezuelas en la región” y puntualizó que “debemos preocuparnos y tomar decisiones concretas en ese sentido”. Seguidamente, el presidente brasileño se reunió en el Salón de los Científicos con autoridades del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación y luego hizo lo propio con jueces de la Corte Suprema de Justicia en el Salón Eva Perón.

Finalmente, pasadas las 13, Macri y la primera dama, Juliana Awada, agasajaron al presidente Bolsonaro y a la primera dama brasileña, Michelle Bolsonaro con un almuerzo servido en el Museo Casa Rosada, el cual tuvo la participación de diversas autoridades, entre las que estuvo el gobernador Valdés.

Durante este brindis, ambos Jefes de Estado hablaron, ocasión en la que Macri anunció que “en breve se van a dar hechos históricos como posiblemente sea, en unas semanas, la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur”.

Macri sostuvo así que “ambos creemos que estamos frente a una oportunidad histórica, porque estamos compartiendo una visión de todo el Mercosur” en el sentido de “darle una mayor dinámica” a la integración para así poder lograr “la inserción global que necesitan nuestros países”.

A su turno, el presidente Bolsonaro destacó las coincidencias alcanzadas en el diálogo bilateral. “Lo que vale mucho es que estamos volcados para el mismo ideal y les digo que nunca Argentina y Brasil estuvieron tan unidos”, señaló.

Y sostuvo que “las experiencias que vivieron nuestros pueblos en el pasado, que nos sirvan de lección. Aquello que no marchó bien son experiencias para las que ya no hay lugar en el mundo”.