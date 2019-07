Foro pedirá informes al Concejo por trabajos incumplidos

El Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad tiene proyectado para este segundo semestre presentar en el Concejo Deliberante un pedido de informe sobre los proyectos de obras y mejoras para los barrios capitalinos que fueron aprobados y que no fueron ejecutados hasta el momento. La intención de la organización es poder determinar qué pedidos fueron cumplidos y cuáles no, y la causa por la que la Municipalidad no pudo llevar a cabo las acciones solicitadas por los vecinos a través del Poder Legislativo municipal.

“Vamos a plantear en el Concejo Deliberante que nos brinden informe sobre las ordenanzas que fueron aprobadas y que se convirtieron en resoluciones durante las últimas gestiones, pero que hasta el momento no se ejecutaron. No queremos ordenanzas testimoniales que no tienen acciones concretas en los barrios posteriormente”, manifestó en diálogo con El Litoral el referente del Foro de Organizaciones Vecinales de la ciudad, Julio Maciel. “Se realizan sesiones itinerantes, donde los vecinos se acercan con múltiples reclamos para acompañar a los concejales, pero después los pedidos no se materializan. El vecino debe ser participante de esas sesiones y son los lugares donde las comisiones vecinales tienen la oportunidad de plantear y acercar sus necesidades”, añadió.

El foro acercará el pedido de informe al Concejo Deliberante solicitando información sobre los proyectos aprobados en las últimas gestiones municipales.