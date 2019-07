Se cumplió ayer el paro nacional y la UTA local pide pruebas sobre la crisis empresarial

El paro del servicio de transporte urbano de pasajeros convocado por la UTA nacional se concretó ayer en la ciudad, afectando las prestaciones de corta y media distancia. Mientras que las firmas que prestan el servicio de larga distancia trabajaron con normalidad. El servicio se reanudará a partir de las 5 de hoy.

En tanto, en el ámbito local se llevó a cabo la audiencia de conciliación en Trabajo, donde el gremio local solicitó información sobre el procedimiento preventivo de crisis presentado por las empresas y se pasó a un cuarto intermedio para el 22 de julio.

Vale señalar que los trabajadores se mostraron disconformes con la ausencia de los funcionarios municipales del área, ya que fueron invitados a participar del cónclave dado el rol de contralor que ejercen sobre el servicio.

Paro

La jornada de ayer inició sin el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad, por lo que se pudo observar un importante incremento en el uso de los autos particulares, motos y bicicletas, ya que muchos usuarios no podían dejar de cumplir con sus obligaciones laborales o de estudio.

En este sentido, vale recordar que desde el jueves, promediando las 23, el servicio se suspendió, ya que los coches debían estar en los galpones a la medianoche. Por otra parte, desde las 5 de hoy las unidades ya circulan con normalidad.

Media distancia

En tanto, durante las primeras horas de la mañana circularon -para sorpresa de muchos- las unidades del servicio interprovincial Chaco-Corrientes de la empresa Ersa, aunque más tarde, luego de la intervención de la UTA, volvieron a los galpones. En este contexto, desde el gremio informaron a El Litoral que ante la situación, los referentes concurrieron al puerto local a dialogar con los choferes para conocer las causas de la prestación del servicio y pudieron saber que los mismos fueron presionados. Ante esta situación, los gremialistas, encabezados por el flamante secretario general de la UTA Omar Correa, fueron informados de la situación; en consecuencia, y a fin de garantizar la seguridad de los pasajeros, los coches cerraron sus puertas y volvieron a los galpones.

Larga distancia

Como lo anticipó El Litoral, en su edición impresa de ayer, las empresas que brindan el servicio de larga distancia como Flecha Bus, Río Uruguay, El Pulqui, El Práctico, entre otras, trabajaron con normalidad, mientras que las boleterías de las firmas que realizan solamente viajes al interior de la provincia permanecieron cerradas durante toda la jornada.

Movilización

Tras la conciliación, que se llevó adelante en la Subsecretaría de Trabajo, la UTA en reclamo por la situación crítica que atraviesa y también ante la falta de acuerdo nacional, comenzó su marcha por la calle Mendoza hasta 25 de Mayo y luego, continuó por La Rioja, pasó por Casa de Gobierno y culminó en la sede gremial.

Cabe señalar que el grupo de trabajadores emprendió el camino en reclamo dotado de banderas, a pie, en motos y con mucha custodia policial.

Audiencia

Como consecuencia del proceso preventivo de crisis que las empresas presentaron en la Subsecretaría de Trabajo, en la jornada de ayer se llevó a cabo una audiencia de conciliación solicitada por la UTA, que presentó una misiva requiriendo toda la documentación económica y las medidas que adoptarán en consecuencia las firmas Turismo Miramar, Ersa y Transporte San Lorenzo. En este contexto, se resolvió un cuarto intermedio hasta el 22 de julio, esperando que la documentación solicitada sea entregada.

“Nosotros queremos saber cuáles son los números que tiene la empresa y por eso solicitamos más información, la cual se comprometieron a entregar en cinco días”, informó Julio Sabao, uno de los siete delegados que tiene el sector de los trabajadores.

Mientras que en relación al temor de despidos, suspensiones o jornadas reducidas, dijo que “cuando acordamos el pago del aguinaldo en dos cuotas, ellos se comprometieron a no despedir personal y eso se encuentra plasmado en el acta de esa reunión. Estamos actuando legalmente, por lo que no creemos que avancen en ese sentido”, aseveró.

Sin embargo, ante la ausencia de los funcionarios municipales, que fueron convocados a participar, expresó que “es una lástima que ellos, que son quienes deben velar para que el servicio se brinde, no quieran interiorizarse de la situación de los trabajadores”.

Por último, y en relación a las diferencias salariales pendientes, Sabao señaló que “por ahora nuestra prioridad es conocer los números y después avanzaremos con nuevas audiencias para resolver esos pagos”.