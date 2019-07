Trabajadores comunales cobraron el plus, que pasó de $2.000 a $3.500

La Municipalidad de Goya abonó ayer el plus salarial al personal de todas las categorías, tanto de planta como contratados. Un aporte que era de $2.000 y ahora aumentó a $3.500.

Ese incremento en el monto del plus no remunerativo fue establecido por el Ejecutivo a través de la resolución Nº 1526, lo que -según indicaron desde la actual gestión- representa un aporte de $4 millones y medio. Esto “contribuye a continuar en la tarea que viene realizando la actual gestión, de recuperación y dignificación de la familia municipal”, destacaron.

Seguidamente, recordaron que los trabajadores comunales recibirán “con el próximo sueldo un nuevo incremento del orden del 12% remunerativo y bonificable que beneficiará a activos y posteriormente a pasivos municipales, superando así la inflación acumulada en el año”.

Asimismo, subrayaron que “ambas recomposiciones implican una mejora superior al 60% de incremento en los haberes de bolsillo para el 2019, en lo que va de enero a julio”. Considerando además en este punto que, desde febrero, aumentaron el monto de las asignaciones por hijo, recategorizaron las titulaciones terciarias, entre otros ítems.