Por el mundo, durante julio

1. Berlín, Alemania

Si hay una ciudad europea a donde viajar en julio, esa es Berlín. La capital de Alemania se transforma en cuanto suben las temperaturas y se respira un aire muy diferente al del oscuro invierno. Parques, canales, terrazas y plazas cobran una vida que difícilmente se puede comparar a otras urbes del continente europeo y, por ello, se le puede dedicar al menos cinco días de las vacaciones en julio. Si bien es cierto que Berlín no es tan monumental como París, Londres o Viena, a lugares de interés como la Puerta de Brandeburgo, la catedral de Berlín o el Palacio de Charlottenburg se le suman algunos de los mejores museos del mundo, como el Museo de Pérgamo; importantes restos del pasado reciente de Alemania como el Muro de Berlín; o barrios con mucho arte callejero y animada vida nocturna como Kreuzberg o Neukölln.

2. Rumania

Aunque este país europeo está cada vez más de moda, lo cierto es que todavía sigue siendo un gran desconocido. Es por ello, que brinda la una estupenda oportunidad para disfrutarlo sin grandes aglomeraciones y sin pagar altísimos precios por viajar en julio. El consejo: buscar un vuelo a Bucarest y, tras un par de días explorando la llamada “París del Este”, recorrer otras ciudades con encanto como Brasov, Sinaia o Sighisoara, todas ellas con cascos históricos medievales muy cuidados.

Este destino combina cultura, naturaleza y playa. En Rumania se puede, por ejemplo, admirar los enormes humedales del Delta del Danubio, darse un chapuzón en las doradas playas del mar Negro o hacer senderismo por las montañas de los Cárpatos. Siete días es una cifra ideal para recorrer los imprescindibles de Rumania con un auto de alquiler.

3. Costa Este de Estados Unidos

La ruta más conocida por Estados Unidos es la que recorre la Costa Oeste, pero una gran opción es salirse de lo habitual y hacer un recorrido por la que baña el Atlántico. Este es un planazo para aquellos que tienen unos 10 o 15 días de vacaciones en julio y quieren descubrir algunas de las ciudades más interesantes del país norteamericano.

Las ciudades: Boston, Nueva York, Washington, Filadelfia y Miami. Allí se pueden conocer importantes lugares donde se gestó la Revolución Americana, rincones tan emblemáticos como el Capitolio o la Estatua de la Libertad, y probar las hamburguesas más ricas del país. También este destino permite viajar en julio y la posibilidad de pasar unos días disfrutando como niños en los mejores parques de Orlando, los de Disney World y Universal Studios, y de descansar en las playas de Miami o las de los cayos de Florida.

4. Koh Tao, Tailandia

Para quienes no conciban las vacaciones sin playa, un lugar ideal a donde viajar en julio es Tailandia. Aunque en el norte del país es temporada de monzones, debido a su particular geografía, en el Golfo de Tailandia es donde llueve menos durante nuestro verano. SI bien es la más pequeña de las islas de esta región, en Koh Tao no faltarán planes que hacer. Para empezar, la “Isla Tortuga” es un paraíso para practicar submarinismo, sobre todo, si uno es principiante o todavía no cuenta con título para ello. En Koh Tao hay más de 80 escuelas de buceo, algunas de ellas españolas, en las que se puede conseguir la licencia de Open Water Diver en 3 o 4 días a los precios más bajos del mundo.

5. Croacia

La serie Juego de Tronos dio el empujón definitivo a Croacia para que se convirtiese en uno de los destinos turísticos más deseados de Europa, pero, más allá de la ficción, el país cuenta con razones de sobra para que lo seleccionemos como uno de los mejores lugares a donde viajar en julio. Empezando por los más de 6.000 kilómetros de costa bañados por el mar Adriático, en los que se encuentran ciudades tan impresionantes como Split o Dubrovnik, playas e islas tan bonitas como Hvar o Brac. En el interior, también están los lagos de Plitvice o en las cataratas del Krka, dos paraísos naturales imperdibles. La mejor manera de recorrer Croacia es con un coche de alquiler, ya que permite la libertad de movimiento para descubrir todos sus secretos.

6. San Petersburgo, Rusia

Para finalizar con esta lista de destinos a donde viajar en julio, te recomendamos la imperial San Petersburgo. En esta ciudad fundada por el zar Pedro el Grande a comienzos del siglo XVIII tiene lugar el fenómeno de las Noches Blancas. Más o menos desde la segunda semana de junio la ciudad parece que no duerme, ya que se puede ver luz del día en todo momento. Además de tener más horas de sol para disfrutar del enorme patrimonio arquitectónico e histórico de San Petersburgo, en este momento se celebra el Festival de las Noches Blancas. Del 11 al 13 de julio se reúnen en San Petersburgo grandes estrellas de la música clásica, la ópera y el ballet rusos, pero también del rock.

