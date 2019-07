“El primer reclamo será la reincorporación de los trabajadores despedidos del Estado”

En lo que va de la gestión, se calcula que fueron más de 35 mil trabajadores despedidos del Estado nacional. Ayer, el secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, enfatizó en la necesidad de lograr la reincorporación de los empleados despedidos. También, apuntó contra la política del gobierno de Mauricio Macri y del FMI.

“La situación del país es gravísima. Las políticas de Macri y del Fondo Monetario Internacional nos han traído un abismo social grave y, particularmente en Corrientes, que ha pasado a ser la provincia más pobre del país”, dijo a El Litoral el secretario general de ATE nacional.

De campaña, Godoy estuvo ayer en Corrientes para presidir el lanzamiento en la ciudad de la lista Verde Anusate. Este aspira a renovar la conducción de la Comisión Directiva Nacional el próximo 7 de agosto, cuando el gremio elija autoridades en todo el país.

“Las economías regionales han sido destruidas, producto de este aperturismo que prioriza los intereses de empresas transnacionales sobre la capacidad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, que se basan en el mercado interno”, expresó el dirigente sindical. La presentación se realizó en la mañana de ayer en la sede de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC). A nivel provincial respalda como candidato a secretario general a Sabino Gómez, empleado de la delegación Mercedes de Ioscor.

“Hay una política de ajuste y de saqueo que ha reducido salarios, ha echado trabajadores, tanto del sector público como del privado”, manifestó Godoy. “El 7 de agosto vamos a mostrar un gremio fortalecido y movilizado, a pesar de la agresión que ha tenido el gobierno de Macri sobre los trabajadores estatales”, enfatizó.

“ATE ha sido el gremio que se puso desde el primer momento al frente de esta lucha. El primer paro nacional que se hizo fue el 24 de febrero de 2016. Desde ahí no abandonamos las calles y hemos alentado unirnos con otros sectores”, expresó Godoy durante la presentación de la lista Verde, la cual estará encabezada por Gómez y Gabriela Prieto, quien se presenta como candidata a secretaria adjunta. Estuvieron presentes referentes del interior provincial como así de centros de jubilados.

“Queremos un Estado diferente. No tenemos futuro si no tenemos justicia para el pueblo, basado en el trabajo y la soberanía nacional”, manifestó el dirigente sindical. La lista Verde competirá el 7 de agosto contra la agrupación Verde y Blanca, encabezada por el actual secretario general Feliciano “Chano” Romero.

“La seccional de Corrientes es una de las poca que ha decrecido. Eso es porque hay una conducción que no organiza a los trabajadores”, apuntó y señaló que, a nivel nacional, el gremio pasó sólo de 250 mil a 300 mil afiliados. “Hay que ampliar los niveles de participación”, sostuvo el secretario general de ATE nacional. Por la Lista Verde y Blanca se presentará como candidato a titular de la conducción nacional Daniel “Tano” Catalano, quien tiene previsto arribar a Corrientes el 26 de julio.

Godoy señaló la preocupación por los más de 35 mil despidos en el Estado nacional y, de cara al 10 de diciembre, señaló: “El primer reclamo que realizaremos al próximo gobierno será la reincorporación de los trabajadores despedidos, porque no solo afectó su estabilidad laboral, además de su vida familiar y perspectiva de futuro, ha sido el funcionamiento del Estado y, por lo tanto, se ha afectado el derecho del pueblo argentino”.

Cierre de Vías Navegables

“Me reuní ayer con Juan Carlos Schmid, el secretario nacional del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Hemos reforzado nuestra idea de fortalecer la unidad entre ATE y los trabajadores de Puertos e Industria Naval para terminar con esta situación que no solo destroza organismos públicos, como esta destrucción del control de Vías Navegables, sino que está privatizando el dragado de nuestros ríos como la mayoría de los puertos en Argentina, factor fundamental para el desarrollo económico de una nación soberana”, dijo a El Litoral el secretario general de ATE nacional, Hugo Godoy, sobre el cierre del distrito Paraná Superior y otros de la región.