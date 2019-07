El plan para la costanera Norte despierta interés y será planteado al Gobernador

La idea de construir una costanera Norte, con un plus de ganarle espacio al río y vender esos nuevos terrenos para financiar la megaobra, ya comienza a pasar de los papeles y mapas proyectados en las diversas charlas difusoras, a constituir un proyecto más formal que se irá nutriendo con el aporte de diversos sectores, tanto técnicos como sociales y vecinales.

En la tercera presentación de su plan inicial, el ex gobernador Ricardo Leconte y su hijo “Caito” Leconte brindaron detalles de la iniciativa para construir el paseo costero y desarrollar urbanísticamente una de las zonas más postergadas de la capital correntina. “Esta es una idea matriz, para que se debata; puede surgir otra idea superadora sumándose aportes de distintos sectores”, indicaron los expositores en el encuentro desarrollado el jueves por la tarde en el salón auditorio del diario El Litoral.

A la charla, auspiciada por la Fundación Club de la Libertad y el matutino anfitrión, asistió el vicegobernador Gustavo Canteros, quien en la ocasión se comprometió a apoyar la propuesta y más: les pidió presentarla en el marco de la Agenda 2020, conformada por planes estratégicos para el desarrollo provincial. Así, también podrá brindar acompañamiento en su carácter de presidente del Consejo para el Crecimiento Económico y Desarrollo Social de la Provincia.

La propuesta urbana sigue despertando interés, por lo cual los responsables de la iniciativa también proyectan plantearla al propio gobernador Gustavo Valdés, para lo cual gestionarán una reunión explicativa. Además, buscarán exponerla a funcionarios nacionales.

La construcción de una costanera Norte contempla, básicamente, extenderla desde la zona del Parque Mitre al barrio Molina Punta y de allí llegar en una siguiente fase al aeropuerto Piragine Niveyro. Pero hay un dato distintivo sobre el cual hacen hincapié Ricardo y “Caito” Leconte: poder ganarle más de 200 hectáreas al Paraná en el área ribereña comprendida entre el barrio Cichero y el Molina Punta, abarcando la zona conocida como “El Pasito”. Con la venta de esas tierras ganadas al río, y reservando al menos 60 hectáreas para espacios verdes, podrá financiarse gran parte de la obra, según resaltaron.

Evaluación social

“En la charla se cumplió el objetivo de poner a consideración de toda nuestra comunidad esta iniciativa que es de beneficio común. Y ahora vamos a presentarla personalmente al Gobernador, vamos a reiterarla al vicegobernador, que ya mostró interés, y volveremos a verla con el intendente (Eduardo Tassano), a quien ya le adelantamos algunos aspectos”, indicó Ricardo Leconte en diálogo con El Litoral al término del encuentro.

Al respecto adelantó que “a nivel nacional voy a hablar con Lilita Carrió, con quien ya había dialogado sobre el caso, y también con (el ministro Guillermo) Dietrich y otros funcionarios que pudieran recibirnos. También “expondremos el caso al titular del Plan Belgrano (Carlos Vignolo), quien es responsable de los proyectos para esta zona”.

Leconte insistió en que este plan “es una idea matriz” y que “los urbanistas, los arquitectos, la Universidad, las entidades del sector, etcétera son las que deben desarrollar el proyecto”. Asimismo, aclaró que “cuando hablamos de venta de tierras tienen que ser en remate público. Y, es más, el proyecto puede financiarse por el método denominado ‘PPP’, publico-privado, que consiste en una licitación de obra por parte del gobierno, y luego las empresas deben conseguir financiamiento avalado por el Estado. Así, hacen la obra y en 15 años el Estado les paga lo que invirtieron. Pero en este caso, en vez de pagarla por completo, con la venta de lotes se financiará un gran porcentaje”.

Urbanización

Por su parte, “Caito” Leconte consignó a El Litoral que “la idea despertó interés y va en consonancia con nuestra intención: presentarla a la comunidad para que pueda opinar, que pueda plantear sus inquietudes, sus dudas, sus puntos de vista. Esta es una idea que tuvimos y la ponemos a disposición de la comunidad para que salga el mejor proyecto posible para la ciudad de Corrientes, que es lo único que a nosotros nos interesa”.

“Apuntamos a que sea un proyecto que posicione a Corrientes, siendo una de las principales ciudades sobre la vera del Paraná, como la mejor de la región”, indicó.“Caito” Leconte aclaró, además, “que apuntamos a que la gente de la zona no se vea afectada, porque no hay que expulsar a nadie, no hay que afectar a gente que ya vive y quizás tenga derecho veinteañal”.

“El hecho de hacer la costanera significa que se le dé interés al lugar y se pueda hacer cloaca, desagües, la iluminación y la urbanización que hace falta. La idea es embellecer y llevar valor a esa zona tan olvidada de Corrientes”, concluyó.