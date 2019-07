Evalúan alternativas para preservar la fuente laboral de trabajadores de cooperativa

La Cooperativa de Provisión de Servicios para Carniceros y Matarifes de Gobernador Virasoro Limitada -con más de 30 años de trayectoria- debió suspender sus actividades por una deuda impositiva que rondaría los 5 millones y medio de pesos. Esta situación que rige hace más de 35 días afecta en forma directa a nueve trabajadores que no cobran sus sueldos y tampoco aguinaldo. El Municipio presentó dos alternativas para destrabar el conflicto.

Si bien lo que la cooperativa le debe a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) respondería a la falta de pagos durante muchos años, la problemática se agudizó hace poco más de un mes. Es que, debido a esa abultada deuda, el Registro Unico de Operadores de la Cadena Agroindustrial (Ruca) dio de baja la licencia que tenían para faenar. A partir de ahí, los empleados comenzaron a movilizarse, ya que además de la incertidumbre por no saber cuándo podrán volver a trabajar, se sumó que no pudieron percibir el salario correspondiente a junio y tampoco el medio aguinaldo.

Para tratar de buscar una salida a esta compleja situación, ayer se concretó una reunión entre representantes de los trabajadores, parte de la comisión directiva y el intendente de Virasoro, Emiliano Fernández.

El citado funcionario, en representación del Municipio, presentó dos alternativas que le permitirían obtener al menos un permiso provisorio para volver a faenar. En tanto, desde el gremio manifestaron que están tramitando un subsidio que serviría para paliar la situación de los empleados, pero no para solucionar el tema de fondo, que sería la deuda impositiva.

Ayuda

En diálogo con El Litoral, Fernández comentó que hubo un ofrecimiento para intentar destrabar el conflicto. “Por un lado evaluamos una posible solución que sería hacernos cargo de la deuda con la Afip. Para eso, nosotros pagaríamos la primera cuota de la moratoria que sería de $1.100.000, y luego unas 60 cuotas de $100 mil. Esto incluiría los intereses”.

Tras lo cual continuó: “A cambio de hacernos cargo de esa deuda nosotros obtendríamos una parte de esas tierras que pasarían a ser fiscales para todos los virasoreños”. Haciendo referencia en este sentido a que la cooperativa hoy posee unas 14 hectáreas de tierra que actualmente son improductivas.

Luego -agregó- que la segunda opción podría estar vinculada a una modificación que tiempo atrás fue introducida en la Ley Federal de Carnes. Precisamente esos cambios permitirían obtener un permiso provisorio por 90 días. “Esto no sería una solución definitiva al problema de fondo, pero que al menos ayudaría a que los trabajadores retomen la actividad y vuelvan a tener ingresos para mantener a sus familias”, señaló el jefe comunal. Para ello, el titular del Ejecutivo gestionaría en los próximos días un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés.

En tanto, el próximo lunes volverán a reunirse con los trabajadores y la comisión para analizar los avances logrados en las alternativas planteadas durante la reunión de ayer.

Situación precaria

En este contexto, El Litoral se comunicó con uno de los empleados de la cooperativa, quien forma parte de la misma hace 32 años. Entre otras cosas, relató que hace dos semanas se enteraron que, hace más de un año, no cuentan con ART ni cobertura médica. A esto se suma que, tras la suspensión de las actividades, la única respuesta que obtuvieron por parte de los directivos es que “no alcanza con lo que se faena para las cargas sociales y los sueldos”.

También mencionó que los directivos tenían conocimiento hace más de 6 meses que podrían sufrir una suspensión por las deudas con la Afip, pero que no habrían realizado ningún tipo de gestión como para anticiparse a la sanción y buscar alguna solución.

“Nosotros les pedimos que se muevan, que hagan algo. Otra vez somos los trabajadores los que estamos sufriendo las consecuencias. Algunos compañeros la están pasando muy mal, porque por más que hagan changas, la situación es insostenible”, aseveró.

Para tratar de mitigar el impacto de esta situación adversa, el Municipio incorporó a los empleados de la cooperativa al Plan Alimentario Municipal, a través del cual reciben un bolsón de mercaderías por mes, el cual contiene 11 productos de la canasta básica.

Problema sanitario

Más allá de la problemática de los trabajadores por la pérdida momentánea de su fuente laboral, el intendente de Virasoro, indicó que el cierre del frigorífico genera otros inconvenientes en la Comuna. “Al no poder faenar sus animales en la localidad, las carnicerías o los productores tiene que acudir a frigoríficos de otras ciudades. Nosotros tenemos una norma local que cuando los animales son carneados en la cooperativa, el monto que pagan los productores en concepto de tasa de introducción no supera los 50 centavos, mientras que cuando son faenados en otro lado el importe que pagan por kilo es de $2,50. Entonces, por un lado, el que puede acudir a otros frigoríficos hoy está pagando muchísimo más que si lo hiciera acá y -por otro lado- el que no puede, faena sus animales en forma clandestina, con los problemas sanitarios que esto puede generar”, manifestó Fernández.

Por la precaria situación de los trabajadores y por estas razones “es que se hace necesario encontrar una solución urgente a este conflicto”, concluyó.