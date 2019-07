En busca del mercado brasileño

Con el objetivo de afirmar la factibilidad de exportar trigo Correntino al sur de Brasil y dar inicio a relaciones comerciales y tecnológicas con el vecino País, el Ministerio de Producción, con apoyo del Consulado General de la República de Argentina en Porto Alegre y el financiamiento del CFI, organizó una visita de 2 días a las localidades de Porto Alegre y Passo Fundo, que incluyó reuniones con cámaras empresariales, importadores, proveedores de genética e instituciones de tecnología.

La nutrida comitiva correntina Público-Privada, encargada de llevar adelante la agenda programada, estuvo encabezada por el Subsecretario de Producción, Jorge Fedre, e integrada también por técnicos del Ministerio de Producción y Corrientes Exporta, productores de trigo de la Provincia, profesionales, proveedores de insumos y representantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne y el Inta.

El día jueves 11 de julio por la mañana, se llevaron a cabo reuniones y charlas con representantes de la Federación de Agricultura del Estado de Rio Grande do Sul (Farsul), la Cámara Empresarial Argentino-Brasileña de Rio Grande do Sul (Ceab-RS) y operadores comerciales de la cadena del trigo del sur de Brasil en la sede diplomática. Por la tarde, la comitiva visitó uno de los molinos trigueros más importantes del Estado de Rio Grande do Sul; se trata del Molino Taquariense Ltda. “Motasa” emplazado en la ciudad de Taquari a 600 kilómetros de Paso de los Libres.

Por la mañana del viernes 12 se recorrieron las instalaciones de Embrapa Trigo de la ciudad de Passo Fundo, entidad de investigación y desarrollo que más entiende en la temática del cultivo en Brasil, y por la tarde, se visitó a la empresa Biotrigo Genética, líder en el mercado de semillas de trigo de Brasil y América Latina. En todas las reuniones la delegación correntina intercambió conocimientos, intereses y experiencias con empresarios, investigadores y técnicos brasileros.

Brasil importa anualmente aproximadamente 7 millones de toneladas de trigo, de las cuales el 80% proviene de Argentina y gran parte es destinado al Norte Brasilero, donde por la distancia, la mejor opción es transportarla por Puertos de ultramar. En tanto que el sur de Brasil importa alrededor de 500.000 toneladas por año, concentrándose el consumo en los Estados de Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina.

Este contexto, sumado a la cercanía geográfica que significan menores costos de logística, la posibilidad de obtener una cosecha más temprana respecto a la zona núcleo de producción de trigo de Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe), la disponibilidad de cultivares con la calidad requerida por Brasil y el apoyo institucional de parte del Gobierno provincial y de instituciones como el Inta y la Facultad de Ciencias Agrarias, afirma la factibilidad comercial con Brasil, al menos para satisfacer una parte de la demanda de la región sur, para lo cual se crea una oportunidad de incrementar la superficie cultivada actual apuntalada por las condiciones edafoclimáticas propicias, disponibilidad de maquinaria (servicios) relacionada a la actividad arrocera (principal cultivo agrícola) y la tradición del riego.

Por cercanía geográfica al Sur de Brasil, las regiones Provinciales con mayor ventaja competitiva son Centro Sur y Costa del Río Uruguay.

Actualmente la Producción de trigo en la provincia al igual que en gran parte del País, está atravesando un proceso de recuperación de la superficie sembrada. En la campaña 2018/19 se destinaron cerca de 2.000 has, siendo la producción anual de 6.000 tn.

De fortalecerse las relaciones y encaminar una comercialización firme con Brasil, se podría alcanzar en el corto-mediano plazo satisfacer 5% de la demanda total del Sur Brasilero (25.000 tn de trigo) lo que representan 10.000 has de cultivo. Afianzar una producción estable de trigo de entre 10 a 20.000 has/año permitirá además el desarrollo de proyectos industriales en la Provincia. El trigo además tiene uso forrajero.

Por último, vale destacar que la Misión Comercial en cuestión no fue una actividad aislada, sino que se encuadra dentro de en un programa de desarrollo de oportunidades agrícolas (trigo, maíz, etc.) que tiene como principales componentes la capacitación en técnicas de producción, operación de maquinarias, financiamiento, desarrollo de jornadas y misiones comerciales, generación de información útil para el productor como ser mapa de suelo con mejor detalle e información agronómica de base a través de la conformación del primer módulo agrícola en la Experimental de Inta EEA Mercedes (Convenio Ministerio de Producción e Inta en la que participan también la Facultad y el sector privado).