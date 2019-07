Moni Munilla presentó “Cuentos con patas”, su primera obra para chicos

La escritora y periodista cultural Moni Munilla presentó ayer en la 9ª Feria Provincial del Libro “Cuentos con patas”. Obra que relata la historia de un extraterrestre que se llama Ocho y que vive en una casa.

“Cuando llegó no sabe de qué planeta, no entendía nuestro idioma, lo único que decía era: ocho, ocho. Y le quedó ese nombre. Ocho tiene los brazos largos y es así de alto. No, un poquito más, así. Juega a la pelota y come. ¿Saben qué le gusta comer? ¡Bichitos de luz!”, cuenta en una de sus páginas.

Munilla tiene publicados varios libros, entre ellos, “Marión” (poesía), “Cuando digo septiembre” y “Ella y los pájaros”. Preside el grupo literario “Marta de París”, filial Corrientes y es miembro adherente de la Junta de Historia de Corrientes, integra la comisión directiva de la Fundación “Salvador Miqueri”. También tuvo a su cargo la sección Cultura del diario El Litoral de Corrientes.