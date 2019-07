Falta de mérito para Cristina en causa por subsidios al gasoil

La Justicia dictó ayer la falta de mérito para la ex presidenta Cristina Kirchner en una investigación por supuesto pago de sobornos por parte de empresas de transporte beneficiadas con subsidios al gasoil, una decisión que abarcó a otros ex funcionarios y empresarios procesados junto con ella.

La resolución fue de la sala I de la Cámara Federal porteña que ordenó al juez del caso Claudio Bonadio profundizar la investigación y realizar una nueva pericia, según el fallo.

La senadora y precandidata a vicepresidenta estaba procesada en este caso por presunta defraudación y cohecho pasivo, al igual que el detenido ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.

Bonadio lo hizo en virtud de información surgida de la causa por los cuadernos de la corrupción y consideró a ambas pesquisas relacionadas.

Pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que, para este caso, “ninguna de las pruebas allí reunidas tiene incidencia en los hechos”.

Además, aludieron a la “imprecisión” de una pericia hecha en unidades de transporte para demostrar que se adulteraban los trayectos recorridos para acceder a los subsidios al gasoil.