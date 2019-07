Bronquiolitis: guía de preguntas y respuestas claves

n Cada año, se notifican nuevos casos de infecciones respiratorias agudas, siendo la bronquiolitis una de las más frecuentes en los niños menores de dos años y cuya mayor incidencia es en los meses de otoño e invierno. Tener conocimiento sobre la enfermedad, su prevención y los tratamientos disponibles brinda herramientas para disminuir su impacto en la salud de los más pequeños.Existen preguntas y respuestas claves sobre esta patología, que pueden ayudar a los padres a identificar a la conocida "enfermedad de los niños".

Las médicas Verónica Aimar y Celeste Berecoechea, profesora de atención médica primaria de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y jefa del servicio de Medicina General Ambulatoria del Hospital Universitario Austral, respectivamente, despejaron las dudas que todo padre necesita saber para identificar a tiempo esta enfermedad, y disminuir su impacto en la salud de los más pequeños.

–¿Por qué la bronquiolitis produce dificultad para respirar?

–Porque se produce una inflamación difusa en los conductos más pequeños del tracto respiratorio inferior llamados bronquiolos.

–¿Cuál es su causa y mecanismo de contagio?

–Las causantes son las infecciones virales, como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) -agente causal más frecuentemente involucrado-, el virus Haemophilusinfluenzae -productor de gripe-, el parainfluenzae y otros. El mecanismo habitual de contagio es a través de un adulto o niño resfriado, mediante las gotitas minúsculas de la nariz o los bronquios al toser o estornudar que contaminan superficies, juguetes y distintos utensilios, o el contacto directo con las manos contaminadas.

–¿Qué síntomas presenta?

–Durante los tres primeros días la enfermedad se manifiesta con tos, mucosidad nasal, congestión y fiebre. Los siguientes cinco a siete días se presenta dificultad respiratoria, agitación y silbidos en el pecho. Se puede notar que la respiración se vuelve más rápida, con mayor esfuerzo de los músculos del tórax y cuello, además de dificultad para alimentarse, irritabilidad y somnolencia. La recuperación completa puede tardar entre dos a tres semanas, donde persiste tos catarral.

–¿Cómo se previene la infección?

–Son muchas las acciones a implementar:

l Lavándose frecuentemente las manos con agua y jabón.

l Cubriéndose nariz y boca con el pliegue del codo al toser o estornudar.

l No exponiendo a los bebés a personas resfriadas o con tos.

l No llevándolos al jardín de infantes resfriados o con tos.

l Ventilando los ambientes -no usar sahumerios ni braseros-.

l Manteniendo la lactancia materna.

l Teniendo la vacunación completa para la edad, en especial, la vacuna antigripal.

l Desinfectando las superficies que puedan contaminarse como objetos, juguetes, perillas de puertas, etc.

l Evitando la exposición al tabaquismo en todas sus formas. Tanto el tabaquismo pasivo (fumar en la misma habitación), en otras habitaciones o afuera del hogar, son riesgosas para los adultos y niños (tabaquismo de segunda y tercera mano).

Vulnerabilidad

–¿Hay niños más vulnerables o con más riesgos de complicaciones y gravedad?

–Sí, los bebés de tres a seis meses con bajo peso al nacer o prematuros. También aquellos con otras enfermedades de base, inmunocomprometidos, desnutridos, expuestos a tabaquismo pasivo, y los alimentados con suplementos exclusivamente (la lactancia materna protege frente a estas enfermedades).

A su vez, están en riesgo los niños con esquemas de vacunación incompletos, quienes presenten vulnerabilidad socioeconómica o vivan en hacinamiento.

–¿En qué consiste el tratamiento?

–Frente a la aparición de agitación en la respiración y dificultad en la alimentación, es importante no medicar a los niños y consultar al centro de salud más cercano. Al ser una enfermedad causada por virus, generalmente, no deben recibir antibióticos. Se recomienda mantener la lactancia materna. La mayoría de las veces el cuadro es leve y requiere atención ambulatoria y solo en el 3% de los casos puede requerir aporte de oxígenos o internación.

SALUD PÚBLICA



La tuberculosis no está erradicada en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación difundió un comunicado indicando la importancia de distribuir entre la población cuatro ítems cuyo conocimiento es clave para el control de la tuberculosis:

1) La tuberculosis tiene cura, sobre todo si su detección es temprana y el tratamiento es adecuado.

2) Es fundamental la aplicación de la vacuna BCG al nacer, como única dosis en la vida, para evitar la aparición de formas graves como meningitis por tuberculosis. No previene la enfermedad, sino solo las formas graves en los pacientes más vulnerables como los niños y recién nacidos.

3) Todo paciente tratado correctamente no contagia. Por ello es muy importante la consulta temprana y el diagnóstico precoz por el servicio de salud, así como el cumplimiento total del tratamiento, que dura como mínimo 6 meses (según cada caso).

4) La tuberculosis no está erradicada ya que continúa siendo un problema de salud pública para la Argentina, con una notificación anual que supera los 10.000 casos y cerca de 700 muertes por esta enfermedad (698 casos letales durante el año 2009).

Atención pública

Si bien en la Argentina la tasa de notificación ha registrado un leve descenso con respecto a lo observado en años anteriores, continúa existiendo una considerable brecha entre las diferentes jurisdicciones del país, con elevada concentración de casos en determinadas provincias como Salta, Jujuy y Formosa cuyas tasas (47.8, 47 y 39.2 cada 100 mil habitantes, respectivamente) duplican prácticamente la media nacional; a su vez, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifican la mitad de los casos de todo el país. Este panorama de desigual distribución de la enfermedad en nuestro país dibuja por lo tanto un escenario epidemiológico preocupante, que requiere especial atención.