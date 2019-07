Primarias: Corrientes tiene 874 mil electores habilitados y 40 mil son menores

Se conoció el padrón definitivo para las Primarias del 11 de agosto. Corrientes tiene 874 mil electores habilitados de los cuales 40 mil son mejores de 15, 16 y 17 años.

A diferencia del padrón que se utilizó para las elecciones provinciales del 2 de junio, en el que hubo 833.689 correntinos habilitados, en esta oportunidad podrán votar los menores, por eso la diferencia de 40 mil electores entre un padrón y otro.

En las Primarias del 11 de agosto están habilitados a votar los menores de 15 años que cumplan 16 para el 27 de octubre, ya que la legislación nacional habilita el voto para menores de 16 y 17 años, pero no es obligación que sufraguen.

A nivel país se registra 1.230.284 jóvenes electores.

En tanto, el lunes 5 de agosto comenzarán a cargarse las 2.586 urnas que se distribuirán en toda la provincia.

Se confirmó además que serán 18 las boletas con las que los correntinos se encontrarán en el cuarto oscuro.

De esas 18 boletas, solo tres candidatos a presidente tendrán grillas de diputados nacionales.

El Frente de Todos, con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, tendrá seis boletas distintas para la categoría de diputados nacionales. Pero de esas grillas, solo la Celeste y Blanca, encabezada por el camporista José “Pitín” Ruiz Aragón, llevará adosada la categoría de presidente y vice.

El resto tendrá papeleta corta por decisión nacional de la alianza: la lista encabezada por Rodolfo Martínez Llano, la de Jorge Báez, la de Emilio Rotella y la de Ernesto “Tito” Meixner.

El binomio Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, cuya alianza aquí se denomina ECO+Juntos por el Cambio, tendrá tres boletas con candidatos a diputados nacionales distintos y todas llevarán la fórmula. Las nóminas de precandidatos están encabezadas por Jorge Vara, ministro de Producción; Ingrid Jetter, gerenta regional del NEA, y Luis Rey.

En tanto, Consenso Federal de los presidenciables Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, en Corrientes tendrá dos listas de precandidatos a diputados nacionales: una encabezada por el ex concejal Gabriel Romero y la otra del Partido Socialista, representada por Juan Almada. Ambas llevarán boleta con la fórmula presidencial.

Las demás fórmulas presidenciales no tendrán candidatos locales, pero estarán en el cuarto oscuro con sus respectivas boletas, ellos son: José Antonio “Pocho” Romero Feris-Guillermo Sueldo, por el Partido Autonomista Nacional; Nicolás del Caño-Romina del Plá, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores; Manuela Castañeira-Eduardo Mulhall, del Nuevo MAS; José Luis Espert-Luis Rosales, por Despertar; José Gómez Centurión-Cinthya Hotton, por el frente NOS; Alejandro Biondini-Enrique Venturino, por la alianza Patriota. En Corrientes también habrá una lista exclusiva de precandidatos a diputados nacionales, la de Ciudadanos a Gobernar, liderada por el médico Eduardo Achitte.