Remises: la demanda cayó un 30% y podría empeorarse esta semana

Las vacaciones de invierno representan siempre un periodo complicado para los remiseros, ya que la demanda experimenta una merma importante. En esta primera semana de receso, aseguran que la diferencia no se sintió tanto debido a algunos eventos que permitieron sostener al menos un mínimo de rentabilidad a los trabajadores.

Consultado sobre esta cuestión, el referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, comentó que “la demanda bajó cerca de un 30%; es algo negativo pero la verdad es que podría haber sido peor”, reconoció. En este sentido, agregó que “la Feria del Libro y el Día del Amigo ayudaron a que la situación no sea tan grave y al menos se puedan cubrir algunos costos”.

Además, teniendo en cuenta la merma en la demanda, la oferta de móviles en la calle también fue menor y se acortaron algunos horarios de trabajo. “Algunos aprovecharon y mandaron el auto a hacer mantenimiento, sabiendo que esta semana no hay mucho trabajo”, contó Castillo ayer a este matutino.

De esta manera, a tono con la caída de la demanda, un 30% de los trabajadores del volante decidieron no trabajar al menos esta primera semana; por temor a no poder recuperar la inversión diaria en combustible y otros gastos.

Además, los que decidieron trabajar achicaron sus horarios de circulación en la vía pública; también por el mismo motivo. Al respecto, Castillo expresó que “no tiene sentido dar vueltas todo el día con el auto gastando nafta cuando la demanda es tan baja”.

Sin actividad escolar y con parte de la administración pública de feria, los trabajadores del volante arrancaron esta semana más tarde. “No tiene mucho sentido salir a las 7, ya que la mayoría comienza a trasladarse recién después de las 8 ó 9”, comentaron.

De esta manera, y aprovechando algunos eventos especiales, los remiseros trataron de ajustan sus gastos y de optimizar los escasos viajes que aparecieron en la primera semana de vacaciones de invierno. El balance, aunque negativo por la baja, se encuentra cerca de los parámetros normales para esta época del año, que incluso suele ser peor para los conductores.

Perspectivas

Las perspectivas para esta segunda semana de receso no son prometedoras para los remiseros. Pasado el Día del Amigo y finalizada la Feria del Libro, esperan que los próximos días sean aun más complicados. Al respecto, Juan Castillo, expresó: “Prevemos una semana complicada, con la demanda aún más baja que en los últimos días”, advirtió el referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes.

Asimismo, esperan que la reactivación de la actividad no se dé automáticamente ni bien reinicie el ciclo lectivo. “En general la gente gasta dinero en las vacaciones y va a tardar al menos unos días para que el movimiento vuelva a ser medianamente normal”, dijo Castillo en ese sentido.

De esta manera, cerrarán un mes de julio casi enteramente con escasa demanda, aunque esperan que a partir de la primera semana de agosto aumente nuevamente la cantidad de pasajes; en un contexto anual que ya preocupaba por la suba de los costos que se trasladaron parcialmente a la tarifa.

Respecto a esto, señalaron que no tienen prevista ninguna suba de precio en el corto plazo. Sobre esta cuestión, Castillo adelantó que “en lo que queda de julio y durante agosto no vamos a tocar la tarifa; la mínima seguirá siendo de $50”, aseguró.

Recién en septiembre, los remiseros volverán a reunirse y analizarán los costos, haciendo foco principalmente en lo que pueda pasar con el precio de los combustibles, principal insumo para el trabajo diario. En esa ocasión recién definirán si es necesaria una actualización de la tabla.