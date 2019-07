Colectivos: la UTA y las empresas se reúnen hoy para analizar cifras y evitar despidos

Tras las impugnaciones planteadas por la UTA al proceso preventivo de crisis presentado por las firmas Ersa SA, Turismo Miramar y San Lorenzo, hoy a partir de las 10,30 volverán a congregarse las partes en la Subsecretaría de Trabajo, donde se deberá analizar la situación en su conjunto tras la presentación de los estados financieros de todas las empresas y las medidas a implementar.

En la Subsecretaría de Trabajo a las 10,30 se llevará adelante hoy un nuevo encuentro entre la UTA y representantes de las empresas del servicio de transporte público en el marco del proceso preventivo de crisis presentado y como consecuencia ahora también de las impugnaciones presentadas por el sindicato local.

“Queremos que cada empresa presente su estado financiero, ya que son muy diferentes, además las presentaciones que realizaron están incompletas”, indicaron desde el sector al ser consultados.

Mientras que en relación a posibles despidos y reducción de jornadas, los trabajadores indicaron que “nosotros aceptamos el pago desdoblado del aguinaldo, para evitar esta situación con la que no estamos de acuerdo. Son muchos los boletos que se cortan, además hay que tener en cuenta los subsidios que reciben las empresas, si ellos están en crisis qué dejan para nosotros”.

En tanto, desde las firmas, en el encuentro deben presentar todas las documentaciones necesarias y los balances para fundamentar el estado de crisis como así también las medidas a implementar que podrían llegar a afectar a los usuarios si se reducen jornadas laborales o se despiden trabajadores, ya que la frecuencia dejaría de ser la establecida por el pliego (15 minutos legalmente).

Vale recordar que dada la presentación sobre el estado preventivo de crisis, el sindicato local no pudo sumarse a las jornadas de paro del jueves y viernes convocado por la UTA nacional en reclamo de un 20% de incremento y el pago de una suma adicional en tres cuotas.

Se debe considerar que las unidades del servicio interprovincial Chaco-Corrientes, no funcionó por presiones gremiales del lugar, por lo que en las primeras horas los coches fueron obligados a detenerse y el viernes ya no salieron de los galpones.