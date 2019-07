Postergaron el inicio del juicio de la causa Sapucay y elevaron el número de imputados

La cinematográfica causa Sapucay, donde están vinculados al narcotráfico políticos, funcionarios, policías, abogados, gendarmes y prefecturianos, fue postergada dos semanas más. En tal sentido el abogado defensor de varios de los imputados, Jorge Barboza, confirmó en declaraciones a Radio Dos que el juicio que debía iniciarse el 9 de agosto, se pasó al día 21 del mes próximo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, está situado en Comodoro Py 2002, de la ciudad de Buenos Aires y los jueces serán Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos.

Entre los detenidos se encuentran el ex intendente de Itatí Natividad Roger Terán, el ex viceintendente Fabio Aquino, políticos, ex agentes de la Policía de Corrientes, la Prefectura, la Gendarmería, Policía Federal, al igual que demás ex funcionarios, vinculados con otros poderes del Estado.

En tal sentido Barboza explicó que “se unificarán causas y que la denominada Sapucay, sigue siendo la causa madre” y agregó que “en vez de 25, ahora serán 34 las personas sentadas en el banquillo de los acusados”.

En otro orden de cosas descartó que la razón de la modificación de fecha haya sido el cambio en la defensa del ex intendente de Itatí, Roger Terán.

La causa original llevó adelante el Juzgado Federal Nº 12 de Sergio Torres, a partir de una investigación que se inició en 2013, cuando se allanó una vivienda de Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, donde se vendía marihuana al menudeo.

El secuestro de teléfonos celulares permitió tener varios números y, con intervención judicial, se iniciaron las escuchas que derivó en el “Operativo Sapucay”, que se concretó el 14 de marzo de 2017 y que tuvo a Itatí como centro del procedimiento.

Fueron más de 600 los gendarmes que se movilizaron en esa ocasión con vehículos y órdenes judiciales.

Toneladas

Los procesados formarían parte de una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes en grandes cantidades (más de 11.000 kilogramos de marihuana) y contaban con vehículos, embarcaciones, propiedades, armas de fuego y dinero en efectivo que les permitía ocuparse del transporte de ese material desde la República del Paraguay a la provincia de Corrientes para luego ser derivado a diferentes regiones del país ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco y Santiago del Estero, entre otras provincias.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de marzo de 2019, resolvió prorrogar la prisión preventiva por un año a Carlos Alberto Bareiro, Alejandro Piris, Alejandro Ramón Gayoso, Federico Rachid Neme, Corina Araceli Noguera, Liliana Bobadilla Ríos, Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Hebelín Aída Aquino, Julio César Saucedo, Cristian Leonardo Aquino, Franco Rodríguez, Eduardo Correa, Carlos Romero, Natividad Terán, Fabio Adrián Aquino, Diego Ocampo Alvarenga, Gabriela Quintana, Rubén Ernesto Ferreyra, Carlos Víctor López, Gabriel Fernando Alcaraz y Omar Antonio Serial.

A esta nómina original deben sumárseles otros 9 imputados que ahora también serán juzgados por los delitos vinculados con el narcotráfico.