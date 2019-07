La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acusó al peronismo de no combatir el narcotráfico en esa provincia durante casi 30 años. En ese sentido, apuntó contra el diputado nacional Axel Kicillof, su rival en las próximas elecciones.

“Sé todo lo que falta, como sacar a los narcos y las peleas que hay que dar para que la droga no llegue a nuestros hijos. Quiero que la provincia crezca y mejore, y eso va a ser mejor para los hijos biológicos, que quiero que se queden en este país. No hay salida posible para el país sin la provincia”, enfatizó Vidal.

Destacó que se pone al frente de esa lucha: “Hay que sacar al que vende, al que repone, al que trae la droga, y me gusta tener la pelea de cerca”. En ese sentido insistió con que “no hay narcotráfico sin complicidad política, jurídica y policial. No le pongo nombre y apellido, pero hubo un sistema que gobernó la provincia durante 28 años y crecían las ‘cocinas’, el paco, el consumo de drogas. O no supieron, o no quisieron o no pudieron enfrentarlo”. Resaltó además que en su gestión hubo “70% más de paco decomisado, que no llega a los chicos, y lo mismo con la cantidad de detenidos”.