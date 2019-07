San Martín anunció caras nuevas

Luego de varias jornadas de negociación, la dirigencia de San Martín oficializó ayer varias incorporaciones para la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

A la contratación del director técnico Diego Vadell y la continuidad del escolta Tomás Zanzottera, se suman siete incorporaciones que se terminaron de oficializar ayer.

En la posición de base rotarán Jonathan Machuca, ex Ciclista Olímpico de La Banda, y Gastón García, proviene de Argentino Junín. Machuca fichó por dos temporadas y García lo hizo por tres años.

Zanzottera ya tenía garantizada una temporada más en el Rojinegro. Como escolta además continuará el U23 entrerriano Matías Solanas, quien renovó su vínculo por tres temporadas más.

Además, San Martín anunció ayer el fichaje del alero estadounidense Jon Christopher Fuller. El jugador de 24 años y 1,93 metro de altura hará su primera experiencia en la Liga argentina.

Cuenta con experiencia en el básquetbol universitario, su última temporada fue la 2015-2016, en la que promedió 12,7 puntos, 4,5 rebotes y 29 minutos con Western Illinois.

En su etapa profesional emigró al continente europeo, en donde jugó la LEB Oro de España y en la liga de República Checa. En la temporada 2018-2019 disputó 19 partidos oficiales en tres equipos diferentes: Nevezis (Lituania), Zopron (Hungría) y ZTE (Hungría). Sus promedios globales fueron de 9,2 puntos, 2 rebotes y 16,6 minutos dentro del campo de juego.

En la posición de internos, San Martín incorporará tres refuerzos. Uno de ellos es el pivote Iván Basualdo, otro ex Ciclista Olímpico de La Banda, que volverá al club y jugará por dos temporadas en el Rojinegro, quien ya vistió la camiseta del club en la temporada 2012-2013 del ex Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

También se sumará a la institución el interno Sebastián Acevedo, ex La Unión de Formosa, por una temporada. Además del pivote irlandés estadounidense Brian Fitzpatrick, de 2,03 metros de altura, proveniente del Boras Basket de Suecia y con experiencia en la selección de Irlanda.

Para la temporada que se avecina, continuarán los valores juveniles Franco Alorda, Cristian Pérez, Rolando Vallejos, Guido Sottile, Franco Méndez y Augusto D’Andrea.

Después de los anuncios de ayer, la directiva y el cuerpo técnico de San Martín seguirán trabajando en la búsqueda de completar el plantel para la próxima Liga.