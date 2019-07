Para Johnson, hay una “posibilidad remota” de un Brexit sin acuerdo

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo hoy que espera conseguir un acuerdo con Bruselas para tener un Brexit ordenado, aunque advirtió que se debe estar preparado para la “posibilidad remota” de que eso no ocurra.

“El gobierno entregará el Brexit; la gente votó a favor y la decisión debe ser respetada”, sostuvo en su discurso inaugural, tras ser designado primer ministro por la reina Isabel II.

Johnson prometió negociar un “nuevo y mejor acuerdo” con la Unión Europea y aseguró que si no consiguen que Bruselas ceda, el Reino Unido se quedará con sus 39.000 millones de libras, en referencia a la factura que deberá pagar Londres por el divorcio.

“Sí, habrá dificultades si no hay acuerdo”, admitió Johnson, pero señaló que no son las decisiones las que causan problemas sino la negativa a tomarlas.