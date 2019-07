“Voy a generar cambios, siempre pensando en nuestra realidad”

El ministro de Producción y precandidato a diputado nacional por la lista Verde 502 A de ECO+Juntos por el Cambio, Jorge Vara, afirmó ayer que apelará a la “experiencia y conocimiento” que acumuló durante una década en la cartera provincial para “generar cambios, siempre pensando en nuestra realidad local”.

Fue en Monte Caseros, ante vecinos y productores, donde firmó un convenio con el intendente local, Miguel Olivieri, por el cual el municipio podrá adquirir una cámara frigorífica para el matadero del lugar.

En la oportunidad, hizo hincapié en mejorar la competitividad para favorecer a las economías regionales y dejó su compromiso en trabajar por ese objetivo desde el Congreso.

El ministro y aspirante a una banca nacional se reunió con vecinos y productores de Monte Caseros en el Club Progreso de esa ciudad. Allí explicó a los presentes el rol que piensa asumir como diputado nacional a partir del 10 de diciembre, remarcando que tendrá como prioridad los intereses de la provincia

Vara manifestó ante el auditorio su agradecimiento por “el apoyo y críticas de productores” en sus 10 años como ministro, porque “así nos ayudaron mucho a encaminar la gestión” y entendió que “si llegamos hasta acá es porque estuvimos a la altura de las circunstancias”.

Luego valoró la participación del productor al considerarla “fundamental” con “una estrecha relación público-privada”, cuya primera señal -dijo- “la dio Ricardo Colombi cuando me elige como ministro”.

“Ahora voy a iniciar otra etapa”, indicó el hasta ahora funcionario provincial, asegurando que “vamos a estar en Buenos Aires gestionando para Corrientes” en el rol que espera desempeñar como diputado nacional a partir del 10 de diciembre.

En este sentido, agregó: “Estando permanentemente al servicio del Gobernador, más allá de la excelente llegada que el Gobierno provincial tiene ahora con Buenos Aires, pero independientemente de eso, voy a estar siempre trabajando para Corrientes”.

Seguidamente habló de su “conocimiento y experiencia”, por lo que ya anticipó que “por su puesto vamos a comprometernos en estar en las comisiones que correspondan”, mencionando en este contexto al “desarrollo de las economías regionales, transporte, vías navegables, ferrocarriles, agroindustria y ganadería”.

“Desde esas comisiones voy a trabajar y siempre teniendo presente las necesidades de Corrientes”, sostuvo Vara.

El funcionario provincial sacó como conclusión de sus 10 años como ministro de la Producción, que “los grandes temas de agenda, no sólo pasan por la Provincia, sino por la Nación” y ejemplificó ello, señalando que “la apertura de Argentina al mundo no lo pudo hacer Corrientes, somos una provincia y las políticas externas son de una Nación”.