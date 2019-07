San Martín sumará a Emiliano Basabe, otro refuerzo “Olímpico”

Si bien todavía la directiva del club San Martín no lo hizo oficial, está todo acordado para la llegada del jugador Emiliano Basabe al plantel dirigido por Diego Vadell. El alero será el tercer refuerzo proveniente de Ciclista Olímpico de La Banda y seguirá los pasos del base Jonathan Machuca y el pivote Iván Basualdo, quienes también enfilaron rumbo a Corrientes.

Con 27 años de edad llegará a la institución rojinegra por las próximas dos temporadas, luego de cumplir un buen papel en la pasada Liga Nacional, ya que avanzó hasta semifinales con los santiagueños y perdió ante Instituto en la antesala de la definición del título que, por cuarto año consecutivo, se adjudicó San Lorenzo.

Basabe mide 1,91 metros de altura y sus números en 50 juegos con el Negro bandeño fueron los siguientes: 7,8 puntos, 4,8 rebotes y 1,3 asistencias con un promedio de 23,3 minutos en cancha.

En la élite del básquetbol argentino también tuvo minutos en Argentino de Junín y Quilmes de Mar del Plata, y cuenta con experiencia en la Liga chilena donde fue parte del plantel del Club Deportivo Valdivia antes de llegar a Olímpico.

Luego de la salida del entrenador Sebastián González, de su capitán Lucas Faggiano y gran parte de su último plantel profesional, San Martín encaró la difícil misión de rearmarse. Sostuvo al escolta Tomas Zanzottera (tiene un año más de contrato), renovó por tres temporadas más con el joven perimetral Matías Solanas, y sumó a Diego Vadell como director técnico, quien luego de varios años como asistente de la Liga asumirá su primera experiencia en el rol de entrenador jefe.

En los últimos días fueron completándose las fichas del plantel con las incorporaciones de los bases Jonathan Machuca y Gastón García (U23, ex Argentino de Junín), y los internos Sebastián Acevedo (ex La Unión de Formosa) e Iván Basualdo. También Vadell dio el visto bueno para el arribo a la Liga Nacional del escolta estadounidense Jon Christopher Fuller y el pivote irlandés estadounidense Brian Fitzpatrick, dos fichas extranjeras que debutarán en el básquetbol argentino.

Al Rojinegro le quedan dos fichas mayores por ocupar. Luego de acordar condiciones con el perimetral Basabe, la dirigencia está enfocada en contratar otro jugador para la pintura.