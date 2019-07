Investigan el patrimonio del dueño de una clínica, detenido por traficar droga

Se inició una investigación sobre el patrimonio del médico detenido por tráfico de marihuana, que buscará probar si hubo maniobras de lavado de dinero.

Se trata de Fabián Humberto Ramírez, un médico cirujano de 51 años, quien se graduó en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Tiene domicilio en Corrientes pero gran parte de su carrera como médico y empresario la realizó en Formosa, donde vivió y gerenció tres sociedades vinculadas a la salud: Emergencias Médicas de Formosa SA, Sanatorio Modelo SRL y Trasmedic SRL.

Ramírez fue detenido por pedido de la fiscalía interviniente, acusado de ser “el organizador”. Para los investigadores se encargaba de acondicionar las ambulancias y coordinar los envíos. Los 376 kilos de marihuana que secuestraron en el operativo realizado en el puente estaban escondidos en el techo, los paneles y el interior de los muebles de la ambulancia. El hallazgo de la droga motivó una serie de allanamientos: ocho en la capital provincial y uno en la localidad correntina de Paso de la Patria, en el departamento de San Cosme. No se reportaron nuevas detenciones ni el secuestro de más marihuana, pero los investigadores detectaron que otras dos ambulancias -una de ellas cero kilómetro- pertenecientes a la misma empresa también habían sido acondicionadas para el traslado de la droga. Además secuestraron cinco armas de fuego sin papeles, 423 mil pesos en efectivo y cinco vehículos más, entre otras cosas.

El operativo

El viernes 12 de julio Gendarmería interceptó una ambulancia en el puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes. Viajaban dos choferes y una mujer con su bebé de once meses presuntamente enfermo.

En el techo, los paneles y el interior de los muebles de la ambulancia descubrieron 376 kilos de marihuana. El dueño del centro médico al que pertenecían las ambulancias fue detenido y acusado de ser el organizador. Los detectives sospechan que las unidades de Servimed realizaban viajes periódicos a la provincia de Tucumán, donde supuestamente entregaban los estupefacientes. Al mismo tiempo hacían traslados de pacientes y asistencias como cualquier centro médico con servicio de emergencia. Sin embargo, el bebé de once meses que viajaba en la ambulancia que llevaba la droga no tenía ninguna patología ni urgencia. Andrea Aurelia Torres, su mamá, dijo que lo trasladaban a un sanatorio de Resistencia. Era mentira. Esa semana fue beneficiada con arresto domiciliario, en una polémica decisión que adoptó el juez federal de primera instancia, Juan Carlos Vallejos, y a la que la fiscalía se opuso. “Consideramos que no es recomendable que esta mujer (por Aurelia Torres) tenga la guarda del bebé después de haberlo utilizado para el traslado de droga”, aseguró a Perfil el fiscal federal Ferrini.

Torres viajaba en la parte trasera de la ambulancia. Los investigadores del caso sospechan que no sería la primera vez que formaba parte del plan.

El dueño del centro médico y los dos choferes que fueron arrestados permanecen detenidos en los calabozos del Escuadrón Núcleo 48 de Gendarmería, en la ciudad de Corrientes.