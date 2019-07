El “Nobel en Educación” trajo enseñanzas y se llevó cartas para sus estudiantes de Kenia

Argentina se encuentra recibiendo en estos días al docente Peter Tabichi, ganador del premio “Global Teacher Prize” 2019; galardón al que se lo conoce como el “Nobel en Educación”. El periplo del denominado “mejor docente del mundo” incluyó Corrientes, y es por ello que ayer anduvo de visita y encuentros con funcionarios de instituciones educativas. Además de conocer la experiencia en materia de enseñanza correntina, el keniano expuso el proyecto que le valió su premio, basado en estrategias que le permitieron educar satisfactoriamente a estudiantes en un pueblo de Kenia con un alto índice de pobreza y otras vulnerabilidades sociales.

Su gira comenzó en la Unne. Tabichi fue recibido por la rectora Delfina Veiravé, con quien compartió algunos conceptos sobre la educación, y se interiorizó sobre trabajo que se realiza en la casa de estudios regional. “Fue una oportunidad para que la Unne abra un puente de trabajo con Africa”, contó a El Litoral Germán Soto, el docente correntino que el año pasado quedó nominado entre los mejores 50 para el Global Teacher Prize.

Más tarde, el profesor keniano se trasladó al Ministerio de Educación, donde tuvo un agasajo y compartió una charla con la titular de la cartera, Susana Benítez. “Estamos orgullosos de recibir a un maestro que hace tanto por los niños de su ciudad, de su país. Sos un ejemplo para toda la ciudadanía de Corrientes”, le dijo la funcionaria.

Intercambio

Como parte de su itinerario, Tabichi visitó luego el Colegio Secundario del Barrio Apipé, en donde intercambió palabras con algunos de los estudiantes. Los jóvenes aprovecharon la ocasión para entregarle unas cartas dirigidas a los alumnos y alumnas del docente keniano. “Estarán muy contentos de recibirlas, nos va a enriquecer mucho todo lo que ustedes nos escribieron”, afirmó.

Por último, el invitado llegó al Instituto de Formación Docente (IFD) “José Manuel Estrada”, donde realizó una disertación para directivos y estudiantes del establecimiento. “El nivel de mis estudiantes era muy bajo al comienzo, pero con determinación pude enseñarles que pueden lograr lo que se propongan. Lo importante es no ir día a día a enseñar matemáticas o física, porque los alumnos pueden no tener un buen nivel académico y eso les afecta; entonces me enfoqué en sus talentos personales, para que se sientan cómodos”, expresó el “mejor docente del mundo”.