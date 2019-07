El alquiler del local sigue siendo lo que más cuesta pagar al comerciante del centro

En el marco de consultas sobre cómo fue la venta de temporada de invierno en comercios donde ya tienen mercadería en liquidación, el representante de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, dijo que hay varios negocios que cerraron y no estima que la situación mejorará para fin de año. Al respecto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, dijo a El Litoral que esta es una realidad que se sintió aún más a principio de este año y que el precio de los alquileres se trata de mantener para retener al inquilino.

Desde comercios, indicaron a este diario que lo más caro que pagan es el alquiler. El costo mensual en el centro puede estar desde los $10 mil pero en la peatonal Junín valen a partir de los $45 mil.

“Necesitamos un ingreso de $100 mil pesos para poder seguir abriendo el local, esto se logra poniendo muchas promociones porque el consumo bajó. El costo del alquiler de un local por calle La Rioja por ejemplo cuesta entre $16 mil y $20 mil, por calle Junín ya vale unos $40”, dijo una de las vendedoras del local Magic.

Por su parte, desde Yeny, contaron que “en otras calles que no son Junín estamos pagando entre $10 mil y $15 mil, un local chico”. Desde este comercio indicaron que subsisten por la venta en redes sociales y promociones en vidrieras.

Respecto al consumo durante la temporada de invierno, en indumentaria, otros comerciantes hablaron de una caída en las ventas pero, que la época de liquidación que hoy tienen los ayuda a vender lo que no salió en semanas atrás.

“Estamos poniendo mucha ropa a mitad de precio, la gente viene más ahora que a principio de temporada. Tenemos promociones”, dijo una de las vendedoras del local Ver.