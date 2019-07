La abogada de Fardin habló de la falta de justicia con perspectiva de género

En el salón Azul del Centro de Extensión Universitaria se realizó la charla “Ahora que sí nos ven. Reflexiones sobre la revolución feminista en Argentina”, a cargo de la abogada Sabrina Cartabia. La actividad fue organizada por el Colectivo de Mujeres Organizadas y la profesional que dio la charla lidera la Asociación Civil Red de Mujeres, integra el colectivo Ni Una Menos y milita por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y fue conocida públicamente por ser la abogada de la actriz Thelma Fardin, quien denunció a su ex compañero de elenco Juan Darthés por abuso sexual.

La abogada vino a repasar el contexto histórico del feminismo en la sociedad argentina, desde la vuelta a la democracia hasta el lugar que ocupa hoy. En este sentido, habló del Ni Una Menos, del debate por el aborto y de la denuncia de Fardín que llevó a que otras mujeres expusieran haber pasado por aberraciones similares.

“Fue un encuentro muy enriquecedor, me gustó mucho poder hablar con más mujeres de Corrientes, conocer los desafíos y problemas que tienen”, dijo ayer Cartabia a El Litoral.

Respecto a la justicia con perspectiva de género, expresó que “falta mucho todavía, estamos en un momento bisagra, entre prácticas nuevas y respetuosas de los derechos humanos de más mujeres, y sentencias que atrasan muchísimo”.

“La Ley Brisa no es un avance, es una reparación, un avance sería que baje el número de femicidios. Según tengo entendido, está siendo muy difícil que los niños puedan acceder al beneficio económico porque hay muchas trabas burocráticas”, expresó la abogada a este medio.

Respecto a la causa de Fardin, comentó que en las próximas semanas habría novedades. A la vez, sostuvo que las pruebas se presentaron y ahora es la fiscalía de Nicaragua la que tiene que determinar si acusa a Darthés.

También agregó que la historia de la actriz hizo que otras personas contaran lo que habían o estaban viviendo.

Cabe destacar que Cartabia se graduó con diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, e investiga sobre temas de salud para terminar con las violencias contra las mujeres; fue abogada del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires y trabajó en el armado de redes territoriales que acompañan a mujeres agredidas. Este trabajo la inspiró para su última “obsesión”: qué puede aportar el feminismo a una discusión política más amplia sobre todos los tipos de violencias que se viven en América Latina.