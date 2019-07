Mayer se despidió rápido de Kitzbühel

El correntino Leonardo Mayer terminó la temporada de canchas lentas con una derrota en la primera ronda del ATP 250 de Kitzbühel, por 6-3, 3-6 y 2-6 ante el español Pablo Andújar, tenista que avanzó a los octavos de final del certamen austríaco que reparte 586.140 euros en premios.

Mayer logró quedarse con el primer set, pero el español reaccionó y logró imponerse en los otros dos y triunfó al cabo de una hora 57 minutos. Si bien el “Yacaré” conectó 9 aces, cometió 6 doble faltas y no se mostró seguro con su servicio, de lo que sacó provecho el español con cuatro quiebres a lo largo del juego.

Con este triunfo, Andújar emparejó 3-3 el historial entre ambos tenistas, y se tomó desquite de la reciente victoria de Mayer en la primera ronda del torneo de Umag, certamen en que el correntino avanzó hasta cuartos de final.

Luego vinieron dos derrotas consecutivas en primera rueda para el correntino, la del ATP 500 de Hamburgo y la de ayer. Si bien el “Yacaré” retrocedió hasta el puesto 81 del ranking ATP, esta semana no defendía puntos.

Por su parte Andújar se ubica en la posición 75 del escalafón internacional y en octavos de final se topará con el alemán Philipp Kohlschreiber (73) que ayer venció al francés Richard Gasquet (68) por 6-3 y 6-2.

Con la eliminación de Mayer ya no quedan argentinos en el certamen austríaco, ya que el lunes también perdió en su debut el azuleño Federico Delbonis (63) por 6-7 (4-7), 7-6 (7-4) y 6-7 (4-7) ante el italiano Lorenzo Sonego (56).

También en la jornada de ayer el correntino de 32 años quedó al margen en la primera rueda del cuadro de dobles. Junto al porteño Andrés Molteni cayeron derrotados frente a la pareja local Oliver Marach - Jürgen Melzer por 6-7 (9-11), 6-2 y 3-10.