Por el Dr. José H. Vilar

Colaboración. Especial para El Litoral

El Litoral de hoy (por ayer) publica una nota, en la cual el Gobernador de la Provincia señala que analiza la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

No me queda más que ponerme de pie y aplaudir.

Desde 1986, o sea más de 30 años, poco tiempo después de regresar de mi etapa formativa en el exterior, donde tuve la oportunidad de ver el rol del Estado en ese campo, incluso participando de proyectos, escribí numerosos artículos en todos los periódicos locales. Como ejemplo cito: “El médico que investiga hará una mejor asistencia”, “Carta abierta al señor gobernador”, “El rol del Estado en ciencia y técnica”, “La obligación que les cabe a los hombres del poder”, “La ciencia y el mamón”, etc. Presenté proyectos de creación de secretaría y/o ministerio a todos los gobernadores, incluyendo intervenciones federales, excepto al actual. Lo mismo hice a legisladores provinciales de ambas cámaras, en diferentes momentos. Conteniendo organigramas y funciones. Lamentablemente, quizás mi falta de contactos políticos suficientes, o por circunstancias que vaya uno a saber, nunca pude convencer a nadie de esa necesidad. Hoy veo que el Dr. Gustavo Valdés toma esa iniciativa, razón por la que aplaudo. Realmente esa noticia me causa una inocultable alegría. Ya que la necesidad de fortificar el desarrollo de la investigación y aplicación científico-técnica es una cuestión improrrogable y obligatoria del Estado.

En momentos de la última reforma constitucional, me permití sugerir: “Se debe incluir como parte fundamental un fuerte incentivo en desarrollar la ciencia y técnica, basada en la investigación a cargo del Gobierno. Debería aprovecharse la oportunidad actual de la Reforma Constitucional para encarar la creación del espacio que permita tal hecho”. Obviamente sin éxito.

La investigación es un tema de vital importancia en los países desarrollados, es política de Estado, olvidado en los que están en vías de desarrollo o quizás mejor decirlo, en manos de algunos pocos.

En nuestro país fundamentalmente, la mayoría de los organismos destinados al tema, tanto público como privado, carecen frecuentemente del apoyo suficiente para efectuar investigación en general y no hablemos de básica.

La recomendación de los expertos en el mundo es que la investigación se concentre en proyectos de excelencia, ya que sin lugar a dudas los países que realizan investigación mejoran notablemente su economía y desarrollo.

En Europa o EE. UU. no sólo los organismos estatales contratan personal para desarrollar investigación, muchas de ellas se llevan a cabo en centros privados y, cada vez mas, estos le dan mayor jerarquía a la tarea de investigación, porque indudablemente sus resultados se volcarán en más prestigio y muchas veces con importante beneficio económico, hacia ese centro, como una retro alimentación.

¿Qué motivación tiene una sociedad para hacer investigación? Para empezar, la principal es el reto científico que significa hacer investigación. Otro de los estímulos es que la comunidad científica acepte la publicación o difusión de sus resultados, esto estimula grandemente. Hay que tener en cuenta que cuando se investiga se tiene que estar al día de lo que otros hicieron, debe conocer con detalle el tema en el que trabaja. ¿Y dónde volcará los resultados obtenidos? Sino en nuevos proyectos de desarrollo. Esto es válido para el área que se quiera aplicar.

La investigación significa desarrollo y esto se traduce en bienestar y crecimiento de un país o región y de sus habitantes. Quien así no la realiza, teniendo la posibilidad y obligación de hacerlo, promueve el atraso. No en vano en los países denominados “del primer mundo” ciencia, tecnología e investigación figuran en los primeros lugares de sus acciones de gobierno.

En oportunidad de la visita a nuestra provincia del Dr. Carlos Morales, egresado de la Unne y radicado en Canadá, dijo como un llamado de atención: “El Estado debe involucrarse más y aportar a la investigación científica”.

No me quiero extender para no abusar de la gentileza de El Litoral, que siempre publicó mis escritos. Sólo me resta desearle Señor Gobernador éxito en esa gestión. El avance de los pueblos se logra creando estas bases sólidas.