Movimientos de campaña

Tras la discusión por las listas, que se saldó el 22 de junio, gobernadores y senadores respaldaron ayer miércoles al binomio del Frente de Todos, a los Fernández-Fernández.

Con las listas oficializadas, se aclaró el panorama electoral y el peronismo empezó a cerrar filas detrás de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los candidatos del Frente de Todos. Ayer miércoles hubo dos señales de ese respaldo. La primera fue al mediodía. Los gobernadores se comprometieron ante el precandidato a presidente a “militar” la boleta kirchnerista.

En el almuerzo, que se llevó a cabo en las oficinas de Alberto en San Telmo, estuvieron el formoseño Gildo Insfrán, la santacruceña Alicia Kirchner, la catamarqueña Lucía Corpacci, el riojano Sergio Casas, el chubutense Mariano Arcioni, el entrerriano Gustavo Bordet, el chaqueño Domingo Peppo, el sanjuanino Sergio Uñac, el santiagueño Gerardo Zamora y el pampeano Carlos Verna.

“Los gobernadores van a tener mucho protagonismo en la campaña”, dijeron a la prensa porteña desde el equipo de campaña de Fernández. Los colaboradores del precandidato aclararon que los ausentes igual respaldan la boleta del Frente de Todos. “Con Omar Perotti cenó ayer (martes 2 de julio), Alberto Rodríguez Saá no llegó, pero escribió en las redes y el de Misiones mandó un diputado”, precisaron.

Los gobernadores lo invitaron a sus provincias y las recorridas por los distritos peronistas serán parte de la agenda de campaña de Fernández. Pero no sólo irá a provincias “amigas”. El viernes 5 de julio estará en Mendoza junto a Anabel Fernández Sagasti, la candidata de La Cámpora para disputarle al radicalismo la gobernación.

Sin Cristina, Alberto Fernández recibió a Massa y Kicillof para definir la campaña bonaerense.

Si bien muchos de los gobernadores se aseguraron su reelección antes de las generales de octubre, tienen motivos para hacer campaña activa por Fernández-Fernández: en las listas a diputados y senadores nacionales hay hombres y mujeres que les responden.

Hoy jueves 4 de julio, el precandidato a presidente hará un viaje relámpago a Brasil. Visitará en la cárcel a Lula da Silva, a quien considera víctima de un sistema judicial que abusa de sus facultades.

Alberto Fernández integra un grupo internacional que respalda el reclamo de libertad al ex presidente de Brasil. Y que cuestiona, junto al Papa Francisco, lo que se conoce como “Lawfare”, el uso de causas judiciales para “dinamitar” gobiernos “populares”. La segunda señal para Fernández llegó por la tarde, cuando el sucesor de Miguel Pichetto, Carlos Caserio, recibió al precandidato en el Senado junto a sus pares del peronismo. También dieron ellos respaldo a la boleta que comparte con Cristina Kirchner.

“No se van a unir los bloques, pero todos van a trabajar para las candidaturas”, explicaron cerca de Fernández. En la reunión con los gobernadores, Alberto prometió un país “más federal”. Es, sin dudas, una materia que al menos el kirchnerismo no saldó. Muchos mandatarios se quejaron en esos años de la distribución desigual de recursos.

Sin embargo, el precandidato se comprometió: “La Argentina dice ser un país federal, pero no lo es, tenemos que cambiar el unitarismo por más federalismo y lo voy a hacer con los gobernadores. Por eso, ellos y ellas serán mis principales aliados”, indicó. En buena parte de las provincias que estuvieron representadas en la reunión con Fernández la imagen de Cristina Kirchner supera a la de cualquier otro referente peronista. El único que se mantiene “prescindente” es el cordobés Juan Schiaretti, que tampoco respaldó a la fórmula de la tercera vía, encabezada por Roberto Lavagna y el salteño Juan Manuel Urtubey.